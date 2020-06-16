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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

التموين: نظام جديد لتكويد الكمامات الموزعة على البطاقات

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 07:09 ص
الكمامات القماش
الكمامات القماش
نرمين محمود الدهان
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وضعت وزارة التموين والتجارة الداخلية بعض الضوابط لمنع التلاعب فى توزيع الكمامات القماش على بطاقات التموين.

ووجهت الوزارة شركات الجملة باستلام الكمامات القماش بالمخازن التابعة لها، وعمل مطابقة مع الجهة الموردة بالكميات المستلمة، حيث يتم إرسال أصل المطابقة معتمد وموقع من الشركة المستلمة وهيئة الشراء والجهة المسلمة للهيئة العامة للسلع التموينية، وإرسال صورة منها للشركة القابضة للصناعات الغذائية.

وأكدت وزارة التموين أن مركز نظم المعلومات بالوزارة سيتولى التنسيق مع شركات البطاقات الذكية بإدراج سلعة الكمامة ضمن السلع الأساسية، وإنشاء نظام يسمح بتكويد الكمامات، على أن يلزم النظام البقال التموينى بضرورة تسجيل صرف الكمامات للمواطنين على النحو التالى "صفر، أو واحد كمامة، أو اثنين لكل بطاقة تموينية".

وكان الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، قد وجه بتوفير الكمامات للمواطنين وتوزيعها من خلال البطاقات التموينية ضمن السلع المتاحة للمواطنين على نظام صرف السلع الغذائية، حيث يصرف سلع للمواطن المقيد بالبطاقة بقيمة 50 جنيهًا شهريا، على أن يتم توفير 40 مليون كمامة قماشية، وسيتم توزيع الكمامات على البقالين التموينيين، ومشروع "جمعيتي" والمجمعات الاستهلاكية، ومنافذ التموين الخاصة بشركتي الجملة، بناء على متوسط عدد البطاقات التموينية لديهم خلال آخر 3 شهور.

وتطرح وزارة التموين والتجارة الداخلية الكمامات القماش المعتمدة من الجهات المعنية، وفقا للمواصفات القياسية على بطاقات التموين ضمن المقررات على البطاقات التموين قى نقاط محددة:

1- التنسيق مع الهيئة المصرية للشراء الموحد لتدبير 40 مليون كمامة قماشية واقية مستدامة.

2- توريد 12 مليون كمامة كمرحلة أولى قبل شهر يوليو المقبل.

3- توريد 28 مليون كمامة قماش على دفعات خلال شهرى يوليو وأغسطس.

4- توزيع الكمامات على المحافظات طبقا لعدد البطاقات التموينية فى كل محافظة.

5- من المقرر صرف الكمامة بحد أقصى عدد 2 كمامة لكل بطاقة تموينية.

6- إتاحة صرف الكمامات ضمن سلع فارق نقاط الخبز فى حالة وجود فائض منها.

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