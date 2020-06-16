«الرئيس الإنسان».. حملة شكر للسيسى على «تويتر»

تّصدر هاشتاج "السيسي"، موقع التغريدات القصيرة "تويتر"، بعد توقف الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال إحدى جولاته التفقدية، للاطمئنان على شاب تعرض لحادث، أثناء سيره بدراجة نارية.وقال أحد رواد "تويتر": "‏ممكن تبقى ماشى فى أمان الله فتعمل حادثه لا قدر الله، فتلاقى عربية وقفت واللى بيسأل ويطمئن عليك هو الرئيس بنفسه لا وكمان بيهزر معاك".وقالت أخرى: "‏الريس بيلف في الشوارع يطمن على الناس وأحوالهم ووقف يطمن على شاب اتخبط.. الراجل دا عظيم اووووووي"، وعلقت "رضوى" أحد رواد تويتر: "‏‎الرئيس الحنين رزق، عمر ما رئيس عمل معانا كده إلا الرئيس السيسي هو إنسان ومصري وطني بيهتم بكل مناشدة ومطلب يا رب يبارك فيه ويبارك في جيشنا ويبارك في شعب مصر العظيم، ادعموا رئيسكم عمل إنجازات كتيرة فبلاش يكون رد الجميل التريقة والمن والأذي، عاملوا ربنا في مصر وحكومتها حبوا بلدكم".وتفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الإثنين، عددًا من المشاريع القومية الجارية، تتمثل في عدد من الكباري والمحاور التي تحد من التكدس المروري بمنطقة شمال شرق القاهرة، وخلال تفقده اطمأن الرئيس على صحة مواطن بعد تعرضه لحادث على الطريق.وقال السيسي للمواطن: "أنت كويس ورجليك الاتنين كويسين"، وطمأنه المواطن على صحته، وسأله الرئيس: "فين الخوذ يابني؟.. ع العموم حمد لله على السلامة".