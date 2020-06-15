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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«لجنة كورونا» تتفقد غرف العزل بمستشفى التأمين الصحى بالسويس

الإثنين 15/يونيو/2020 - 11:56 م
لجنة كورونا
لجنة كورونا
كريم أنور
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زارت اللجنة الدائمة لإدارة أزمة كورونا في السويس، اليوم الإثنين، مستشفى التأمين الصحي، للتأكد من سير العمل وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية.

وترأس الوفد ممثل المحافظة السكرتير العام المساعد خالد سعداوي، رافقه اللواء حسن التركي نائب مدير الأمن، والدكتور فيصل جودة مدير عام مديرية الصحة، والضبع ناشد مدير الأزمات بالمحافظة وممثلا عن الأمن الوطني، والدكتور أحمد المليجي رئيس فرع التأمين الصحي بالسويس.

وشهد مستشفى التأمين الصحي بحوض الدرس، جولة لتفقد غرف العزل داخل المستشفى للتأكيد على جاهزيتها لاستقبال الحالات المشتبه بها لإجراء الكشف والتشخيص والعزل في حالة الإصابة بالفيروس، بعد زيادة السعة الاستيعابية من الأسرة بها.

وتفقدت اللجنة مخازن المستشفى للتأكد من توافر كافة مستلزمات وأدوات الوقاية الخاصة وتوزيعها على الأطباء وهيئات التمرض داخل المستشفى. 

واستقبل الزيارة الدكتور محمود عبد النبي، مدير مستشفى التأمين الصحي، والدكتور محمود فتحي نائب مدير المستشفة، وطاقم الأطباء المكلفين بمتابعة مستشفى العزل، ومديرو إدارة التمريض والصيدلية.

وتأتي تلك الزيارة تنفيذا لتوجيهات اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس، بالمرور اليومي على مستشفيات السويس، للتأكيد على جدية العمل وتوفيرالعلاج والالتزام بكافة القرارات ومتابعة توافر كافة مستلزمات وأدوات وملابس الوقاية الخاصة لجميع العاملين بمستتشفيات السويس، في إطار عمل اللجنة الدائمة لإدارة الأزمة بالمحافظة.
لجنة كورونا
لجنة كورونا
لجنة كورونا
لجنة كورونا
لجنة كورونا
لجنة كورونا
لجنة كورونا
لجنة كورونا
لجنة كورونا
لجنة كورونا

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