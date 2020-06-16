شريف منير: «صلاح» كلمنى وساندنى بعد التنمر على بناتى

كشف الفنان شريف منير، أنه تلقى اتصال هاتفيًا من لاعب منتخب مصر وليفربول محمد صلاح، من أجل دعمه ومساندته في واقعة التنمر التي تعرضت لها بناته، وتابع: "قالي أنا حاسس بيك ومش عاوزك تزعل".وأضاف "منير"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أنه كان في غاية السعادة تجاه المكالمة التي دارت بينه وبين محمد صلاح.وتابع: "إحنا عمرنا متكلمنا ولكن هو أصيل.. لأنه سعى وجاب رقمي وكلمني وأعطاني طاقة إيجابية.. حاجة كبيرة بالنسبة ليا لأنه نجم كبير في لعبه وأخلاقه.. كانت لفتة إنسانية كبيرة من شخص شرف مصر في الخارج".