تسجيل 9 حالات بكورونا وتعافى 5 وخروجهم من عزل الداخلة بالوداى الجديد

اعلن اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، تسجيل9 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، وخروج 5 حالات بعزل مستشفي الداخلة العام ليصل بذلك إجمالي الحالات الإيجابية لـ139 إصابة بدون الوفيات و73 تعافي وخروج من الحجر الصحي منذ بداية الأزمة.وأضاف "الزملوط"، في بيان له، أن الحالات الإيجابية المسجلة الجديدة تضمنت 4 مراكز إدارية، بواقع 4 إصابات بمدينة الخارجة وحالة بقرية العوينة، وأخرى بمدينة موط بالداخلة، فيما سجل مركز بلاط حالتين بقرى عين عيش وشمس وحالة وحيدة بمركز الفرافرة، مشيرًا إلى انتهاء مدة العزل المنزلي لـ 73 مواطنًا من المخالطين للمصابين ومتابعتهم من خلال فرق الطب الوقائي.وأوضح محافظ الوادي الجديد، أن جميع الحالات الإيجابية الجديدة من المخالطين للمصابين أو الوافدين والمترددين علي أماكن مرتفعة الإصابات خارج المحافظة، مهيبًا بالمواطنين تقليل السفر خارج المحافظة إلا في حالات الضرورة القصوى لتجنب الإصابة والالتزام بالإجراءات الوقائية في حال ذلك، مؤكدًا في حال ارتفاع حالات الإصابة سوف يتم توقف سيارات النقل الجماعي بين القرى وداخل المدينة.كما شدد على إجراءات متابعة المخالطين المعزولين منزلياََ لضمان الإلتزام بالعزل حفاظًا على سلامة الجميع وتوفير إحتياجاتهم بالتعاون مع الجمعيات الأهلية.