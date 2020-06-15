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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تكليفات برفع كفاءة «صدر ورمد إسنا»

الإثنين 15/يونيو/2020 - 11:40 م
محمد سيد سليمان
محمد سيد سليمان
هدى الأمير
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ترأس محمد سيد سليمان، رئيس مركز ومدينة إسنا، مساء اليوم الإثنين، اجتماعًا، بحضور عضو مجلس النواب فيصل عبد الرحمن بدر راجح، والدكتور زكريا الحداد مدير الإدارة الصحية بإسنا، والدكتور عبدالحميد صقر نائب مدير مستشفى إسنا، وعبد الرحيم طايع نائب رئيس المركز، وذلك في إطار تعليمات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر برفع كفاءة مستشفى الصدر ومستشفى الرمد بإسنا.

واستعرض الاجتماع القوة الاستيعابية لمستشفى الصدر، والتي تم تجهيزها بـ16 سريرًا، لاستقبال المصابين بفيروس كورونا، بجانب الاستقبال وعمل المسحات لفرز المصابين.

كما سيتم توفير 20 طبيبًا بما يضمن تواجد الأطباء والتمريض يوميا داخل مستشفى الصدر، بالإضافة إلى توفير ثلاجات لحفظ الأدوية، وغسالات أوتوماتك لتعقيم المفارش.

أما بالنسبة لمستشفى إسنا للرمد، فقد تم حصر جميع المتطلبات لتوفيرها، من أجهزة ضغط ورسم القلب ومونيتور، وتشغيل بنك الدم، وتجهيز غرفة عمليات للحالات الطارئة، وتركيب جهاز رسم قلب وجهاز سونار، كما تم تكليف مدير الإدارة الصحية بتجهيز جميع متطلبات المستشفى.

وشدد "سليمان" على تواجد الأطباء بصفة مستمرة خلال فترة عملهم؛ لتخفيف العبء، ولخدمة المرضى من أهالي إسنا، ومن يخالف ذلك سوف يتعرض للمساءلة القانونية التي تصل للنقل خارج المحافظة.

وأرسلت صورة من هذا الاجتماع لوكيل وزارة الصحة للمراقبة لتجهيز المستشفى بالمتطلبات صباح يوم السبت الموافق 20-6-2020 مع منع الإجازات للسادة الأطباء.
مركز ومدينة إسنا
مركز ومدينة إسنا
مركز ومدينة إسنا
مركز ومدينة إسنا

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