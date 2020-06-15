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الثلاثاء 16 يونيو 2020 الموافق 24 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

جهاز العاشر: تكثيف أعمال التعقيم بالمدارس استعدادًا للامتحانات

الإثنين 15/يونيو/2020 - 11:37 م
أعمال التعقيم
أعمال التعقيم
علا العلاف
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أعلن خالد شاهين، رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان، المشرف على خليج السويس عن تنفيذ خطة وقائية تكفل سلامة المواطنين والدفع بفرق وأطقم وقائية لإجراء عمليات التعقيم والتطهير بصفة مستمرة لكافة المبانى والمنشآت، خاصة التى تشهد ارتيادًا جماهيريًا.

وأكد رئيس جهاز العاشر باصطفاف معدات وفرق الرش والتعقيم، والتأكد من جاهزيتها، موجهًا بضرورة البدء فى أعمال رش وتعقيم للمدارس حيث تم المرور على مدرسة السادات الثانوية بنات بالمجاورة الخامسة، وكذا الإدارة التعليمية ومدرسة العاشر الثانوية العسكرية مجاورة 38 ومدرسة السيدة خديجة الثانوية بنات مجاورة 50 ومدرسة عمر بن الخطاب للتعليم الأساسى مجاورة ٤٨ ومدرسة اللغات الرسمية مجاورة 6 ومدرسة سعد زغلول للتعليم الأساسى مجاورة ٢٠ ومدرسة الخلفاء الراشدين الثانوية المشتركة مجاورة ٣٤ وذلك استعدادا لاستقبال موسم الامتحانات.

أوضح شاهين أنه تم التنسيق مع مدير الإدارة التعليمية بالمدينة أنه سيتسمر أعمال الرش والتعقيم أثناء فترة الامتحانات قبل دخول الطلبة اللجان وبعد الخروج من اللجنة، لافتًا إلى أنه يتم ذلك لضمان التعقيم والتطهير اللازم بتلك المواقع بما يحقق السلامة والحفاظ على الطلاب أثناء تأدية الامتحانات.
أعمال التعقيم
أعمال التعقيم
أعمال التعقيم
أعمال التعقيم
أعمال التعقيم
أعمال التعقيم
أعمال التعقيم
أعمال التعقيم
أعمال التعقيم
أعمال التعقيم

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