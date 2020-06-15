شاب تركي يغتصب طفلة سورية من ذوي الاحتياجات الخاصة

اعتدى شاب تركي جنسيا على طفلة سورية قاصر مستغلا إعاقتها، بعد أن استدرجها من أمام منزلها في تركيا.وكشفت وكالة "ستيب نيوز" السورية أن الشاب التركي استدرج الطفلة السورية وهي من ذوي الاحتياجات الخاصة من أمام المنزل، إلى منزل مهجور، وهناك ربطها بحبل واغتصبها، حيث أقدم على ضربها عند مقاومتها وصراخها وتركها في المنزل المهجور، لكنها تمكنت من فك نفسها.وأشارت الوكالة إلى أن الحادث وقع في ولاية دينزلي جنوب غربي تركيا.وقالت والدة الطفلة، إن ابنتها تدعى ريان وتبلغ من العمر 9 سنوات فقط، مشيرة إلى أن ابنتها لديها إعاقة ذهنية، خرجت من المنزل الأربعاء الماضي، إلى الحديقة وهناك استدرجها الشاب التركي (16 عاما) مستغلًا إعاقتها، إلى منزل مهجور ثم اعتدى عليها جنسيا.وأكدت الأم أن ابنتها وصلت إلى المنزل نصف عارية والدماء تسيل منها، واتصلوا بالإسعاف حينها ونقلوها إلى أقرب مستشفى في المنطقة.وأشارت الوكالة إلى أن الشرطة أوقفت الشاب إلى حين صدور الحكم بحقه من القضاء.