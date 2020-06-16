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الثلاثاء 16 يونيو 2020 الموافق 24 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

بدء تلقى طلبات الالتحاق بمدارس التمريض بالفيوم.. اليوم

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 06:26 ص
مدارس التمريض
مدارس التمريض
الفيوم - زينب علاء
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أعلنت مديرية الشئون الصحية بالفيوم، برئاسة الدكتورة أميمة عباس وكيل الوزارة، أن إدارة التدريب والمدارس والبعثات، بقيادة الدكتورة منال ميخائيل مدير الإدارة، ستبدأ، اليوم الثلاثاء، تلقى طلبات الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية الحديثة، والراغبين في الالتحاق بمدارس التمريض الثانوية، وذلك لمدة 21 يومًا، على أن يكون استلام الملفات بكل مركز إداري فى مدرسة التمريض الخاصة به.

وأضافت المديرية، في بيان لها، أنه يتم تقديم الأوراق وفق الجدول الآتي: الطلاب الحاصلين على 280-275 درجة يتقدمون أيام (الثلاثاء والأربعاء والخميس والأحد) من 16 يونيو وحتى 21 يونيو، أما الطلاب الحاصلين على 274-270 درجة أيام (الإثنين - الثلاثاء - الأربعاء) من 22 يونيو وحتى 24 يونيو، والطلاب الحاصلين على 269-265 درجة أيام (الخميس - الأحد - الإثنين) من 25 إلى 29 يونيو، والطلاب الحاصلين على 264-260 درجة أيام (الثلاثاء - الأربعاء - الخميس) من 30 يونيو وحتى 2 يوليو.

ويتم فحص الملفات وفقا لشروط وزارة الصحة، كما أن الأوراق المطلوبة هى: صورة شهادة الإعدادية مختومة طبق الأصل، وصورة شهادة الميلاد، وإقرار حسن سير وسلوك، وإقرار الجنسية، وصورة بطاقة ولي الأمر.

وأوضحت المديرية، أن الحد الأدنى للقبول بجميع المدارس 260 درجة، ماعدا مدرسة إبشواي 250 درجة، ويوسف الصديق 230 درجة، وألا يقل سن المتقدم عن 15 عامًا فى 1 أكتوبر 2020م، ويتم تحديد موعد الاختبارات حسب الشروط الواردة من وزارة الصحة، مع مراعاة الإجراءات الاحترازية أثناء انعقاد الاختبارات.

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