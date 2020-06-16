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الثلاثاء 16 يونيو 2020 الموافق 24 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

انكماش فاتورة استيراد السلع المعمرة خلال 2020

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 06:17 ص
استيراد
استيراد
أميرة ممدوح
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أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، انكماش واردات المصريين من السلع الاستهلاكية المعمرة لـ 1.3 مليار دولار خلال الربع الأول من العام الحالى 2020 مقابل 1.4 مليار دولار خلال الربع نفسه من العام السابق عليه.

وسجلت الواردات من هواتف الأفراد أكبر تراجعًا إلى حدود 235 مليون دولار خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2020، مقابل 344.1 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق عليه، بانخفاض قدره 109.1 مليون دولار خلال عام.

كما انخفضت واردات تليفزيونات لـ 130.9 مليون دولار خلال الربع الأول من عام 2020 مقابل 156.3 مليون دولار خلال الربع المناظر من العام السابق عليه، بتراجع بلغت قيمته 25.4 مليون دولار خلال عام، كذلك تراجعت واردات ثلاجات من 33.3 مليون دولار لـ 28.5 مليون دولار، وغسالات من 9.4 مليون دولار لـ 6.2 مليون دولار.

وفى المقابل، ارتفعت واردات السيارات لـ 689.9 مليون دولار خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2020 مقابل 637.8 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 52.1 مليون دولار خلال عام، كما ارتفعت واردات الأثاث من 32.1 مليون دولار لـ 37.9 مليون دولار خلال الفترة ذاتها.

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