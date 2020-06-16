رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 16 يونيو 2020 الموافق 24 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

خروج 27 متعافيًا من مستشفيات العزل بأسوان

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 01:39 ص
متعافين
متعافين
أسوان_إسراء توفيق
طباعة
شهدت المستشفيات المخصصة لعزل مصابي فيروس كورونا المستجد على مستوى محافظة أسوان، خروج 27 حالة جديدة بعد تعافيهم من الفيروس القاتل، وتماثلهم للشفاء التام.

وترصد "الدستور" أعداد المتعافين من المستشفيات، وهم كالتالي: "4 متعافين من مستشفى حميات أدفو، و5 من مستشفى الصدر بكوم أمبو، و3 حالات بمستشفى الصدر بإدفو، و4 حالات من مستشفى كوم أمبو، و2حالتين من مستشفى دراو"، بالإضافة إلى حالتين من مستشفى حميات أسوان، وحالة من مستشفى التأمين الصحي، و4 حالات من مستشفى أسوان التخصصي، وأخرهم 3 من المدينة الشبابية، ليصل إجمالي حالات التعافي إلى 27 حالة بينهم 6 حالات عزل منزلي.

ويشهد محيط مستشفى أسوان التخصصي تشديدات أمنية مكثفة لتأمين المصابين بفيروس كورونا المستجد خلال فترة علاجهم.

الجدير بالذكر، أن خلال الفترات الماضية تم بدء تجربة سحب عينات دم "بلازما" من عدد من الشباب المتعافين من فيروس كورونا، للمساهمة في علاج الحالات الحرجة المصابة بالوباء بمستشفى أسوان التخصصي "الحجر الصحي".

وكانت وزارة الصحة، أعلنت بدء تجربة حقن المصابين بفيروس كورونا المستجد ببلازما المتعافيين من الفيروس، لعلاج الحالات الحرجة.

موضوعات متعلقة

«مختلف كليًا».. التفاصيل الكاملة لحقيقة فيديو «السكر» المخلوط بدواء الضغط

السودان: تقدم كبير في الجوانب الفنية بمفاوضات سد النهضة

أسعار مواد البناء.. سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 15-6-2020

أحمد موسى: أبوالغيط كشف مفاجأة عن سد النهضة منذ 8 أعوام

الصور

image description

طائرات الصغار تزين سماء المحروسة

image description

كيف أثر كورونا على خدمات السيارت في مصر؟

image description

قطار منوف

image description

خطوبة الإعلامى عامر طاهر وسلمى مجدى

image description

«الدستور» تستعيد ذكريات «اغتيال فودة».. هنا «قصف الإرهاب القلم» (صور)

الأكثر قراءة

مصر توقع مذكرة لتوفير جرعات مجانية من عقار «آفيجان» لعلاج كورونا

السودان: تقدم كبير في الجوانب الفنية بمفاوضات سد النهضة

أعلى معدل وفيات.. الصحة: 97 وفاة و1691 إصابة جديدة بكورونا

السيسى يوقف موكبه للاطمئنان على شاب «عمل حادثة».. ويحضر طبيبًا لعلاجه (فيديو)

إنفوجراف

image description

إجراءات الداخلية لتأمين الثانوية العامة (إنفوجراف)

image description

فتيات فى السجن لهدم وتهديد قيم المجتمع (إنفوجراف)

image description

مصادر طبيعية لفيتامينى «سى» و«أ» لتقوية جهاز المناعة (إنفوجراف)

image description

قصة شيري هانم المتهمة بنشر فيديوهات مخلة بالآداب (انفوجراف)

أيام زمان

صلاح أبو سيف يصف علاقته بأديب نوبل.." متواضع.. بس ملك دراما"

برغم النجاح الكبير.. هذه التجارب فشل فيها صلاح أبو سيف

هند رستم تسبق عادل إمام فى تقديم «مدرسة المشاغبين»

"تزوجها وراحا يبحثان عن غرفة يبيتان فيها".. ماجدة الخطيب تنتشل زبيدة ثروت من ورطة كبيرة

نجم الساعة

اشتهر بشيبوب.. رحلة سعيد أبو بكر من بائع للثلج للموت في الجو

الصحة

جائحة كورونا تُسرع من أبحاث اللقاحات والأدوية للربح المالي

البيكتريا المعوية تتلاعب بالسلوك الإنسانى

تحذير بريطاني من عادة صينية تسبب وفيات قاسية

فريق علماء دولى يكشف عن ارتباط بين كورونا ومرض السكرى

منوعات

الناجحين في الشهادة الإعدادية| تنسيق الثانوية العامة 2020 محافظة القاهرة للقبول بالثانوي العام

5 وصفات طبيعية تقوي المناعة

وزارة التربية والتعليم| رابط كارت تفاصيل الأداء للصف الأول والثاني الثانوي

بعد 100 عام من البحث.. علماء الفيزياء يحققون اكتشافا مهما

مقالات الرأي
د. رائد العزاوى
بلا أسوار.. لماذا يحرق أردوغان بلادنا؟
د.مينا بديع عبدالملك
ذكرى تكريس كنيسة القديس مينا الأثرية بمريوط
القس. رفعت فكرى
حرية التفكير والتعبير
لواء.حمدى البطران
مقدمات حرب 1967 «5»
المزيد

الثقافة

صدور الترجمة الثانية لرواية «فئران ورجال» عن دار بيت الياسمين

الأربعاء.. رحلة السجينى الفنية على قناة وزارة الثقافة باليوتيوب

باليه أوزوريس على قناة «الثقافة» بـ«يوتيوب» غدًا

المواقع الثقافية والمتاحف بأبوظبى تستعد لاستقبال الزوار قريبًا