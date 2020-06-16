خروج 27 متعافيًا من مستشفيات العزل بأسوان

شهدت المستشفيات المخصصة لعزل مصابي فيروس كورونا المستجد على مستوى محافظة أسوان، خروج 27 حالة جديدة بعد تعافيهم من الفيروس القاتل، وتماثلهم للشفاء التام.وترصد "الدستور" أعداد المتعافين من المستشفيات، وهم كالتالي: "4 متعافين من مستشفى حميات أدفو، و5 من مستشفى الصدر بكوم أمبو، و3 حالات بمستشفى الصدر بإدفو، و4 حالات من مستشفى كوم أمبو، و2حالتين من مستشفى دراو"، بالإضافة إلى حالتين من مستشفى حميات أسوان، وحالة من مستشفى التأمين الصحي، و4 حالات من مستشفى أسوان التخصصي، وأخرهم 3 من المدينة الشبابية، ليصل إجمالي حالات التعافي إلى 27 حالة بينهم 6 حالات عزل منزلي.ويشهد محيط مستشفى أسوان التخصصي تشديدات أمنية مكثفة لتأمين المصابين بفيروس كورونا المستجد خلال فترة علاجهم.الجدير بالذكر، أن خلال الفترات الماضية تم بدء تجربة سحب عينات دم "بلازما" من عدد من الشباب المتعافين من فيروس كورونا، للمساهمة في علاج الحالات الحرجة المصابة بالوباء بمستشفى أسوان التخصصي "الحجر الصحي".وكانت وزارة الصحة، أعلنت بدء تجربة حقن المصابين بفيروس كورونا المستجد ببلازما المتعافيين من الفيروس، لعلاج الحالات الحرجة.