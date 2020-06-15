الكنيسة تواصل بث سلسلة عظات «قصص من الخدمة»

يواصل المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، تحت رعاية القس بولس حليم المتحدث الرسمي للكنيسة، بث سلسلة عظات "قصص من الخدمة".وشارك في سلسلة العظات اليوم مطران البحيرة الأنبا باخوميوس، وذلك في إطار العظات اليومية التي تبث عبر المركز الإعلامي منذ بداية صوم الرسل المقدس، لدعم الأقباط روحيًا خلال تلك الفترة تعويضًا عن غلق الكنائس للحد من التجمعات.وبدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، صوم الرسل الذي يستمر أكثر من شهر وينتهي في 12 يوليو المقبل؛ بعيد الرسولين بطرس وبولس الرسول.ويدخل الأقباط في هذا الصوم تخليدًا لذكرى بدء تلاميذ المسيح التبشير برسالته بين الأقاليم المختلفة، وينتهي بعيد الرسل أو عيد استشهاد الرسولين بطرس وبولس، والذي يحل في 12 يوليو المقبل.وتعتبر مدة صوم الرسل هي المدة المتغيرة الوحيدة بين أصوام الكنيسة لتحدد كل سنة بمدة مختلفة بين 14 يومًا حتى 48 يومًا.