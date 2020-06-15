شفاء مدير مستشفى الأقصر العام من كورونا

أعلن الدكتور خلف عمر، مدير مستشفى الأقصر العام، مساء اليوم الإثنين، عن تعافيه من فيروس كورونا، وتحول نتيجة التحليل إلى سلبية.وأوضح أنه عقب تعرضه للإصابة عزل نفسه وخضع للعلاج حسب البروتوكول الطبي الصادر عن وزارة الصحة، وقد أثمر ذلك عن تعافيه خلال مدة 14 يوما.وأضاف أنه ينتظر بفارغ الصبر أن يعود إلى مهام عمله لإدارة المستشفى، والعمل على رعاية المرضى ومساعدتهم على التعافي، خاصة في ظل تحويل مستشفى الأقصر العام إلى مستشفى للعزل.وكان الدكتور خلف عمر، مدير مستشفى الأقصر العام، قد أعلن عن عزله عقب ظهور نتيجة مسحته الطبية مؤخرًا بإيجابية إصابته بفيروس كورونا، ليقرر عزله لحين الشفاء التام ومعاودة العمل من جديد بموقعه لخدمة الأهالي والمرضى والمصابين.