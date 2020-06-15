«النيل للطيران» تنقل 203 عالقين من الكويت إلى القاهرة

وصل إلى مطار القاهرة الدولي، اليوم الإثنين، 203 عالقين مصريين قادمين من دولة الكويت.ووصلت رحلة شركة النيل للطيران قادمة من مطار الكويت الدولي، وعلى متنها 203 مصريين.وتم اتخاذ جميع الاجراءات والتدابير الاحترازية المتبعة في تلك الظروف، فضلا عن إجراء الكشف الطبي لهم بصالة الوصول الدولية للتأكد من عدم حملهم فيروس كورونا المستجد، وتم السماح لهم بمغادرة الدائرة الجمركية عقب التوقيع على إقرار العزل الطبي بالمنازل لمدة 14 يوما، تنفيذا لإرشادات وتعليمات وزارة الصحة والسكان.