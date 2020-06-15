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الإثنين 15 يونيو 2020 الموافق 23 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

مطار القاهرة يستقبل 146 عالقا قادمين من أبوظبي

الإثنين 15/يونيو/2020 - 10:51 م
مطار القاهرة
مطار القاهرة
محمود السعدى
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وصل إلى مطار القاهرة الدولي، اليوم الإثنين، 146 عالقا مصريا قادمين من الإمارات العربية المتحدة.

ووصلت رحلة شركة "مصر للطيران" قادمة من مطار أبوظبي الدولي، وعلى متنها 146 مصريًا.

وتم اتخاذ جميع الإجراءات والتدابير الاحترازية المتبعة في تلك الظروف، فضلا عن إجراء الكشف الطبي لهم بصالة الوصول الدولية للتأكد من عدم حملهم الفيروس القاتل، وتم السماح لهم بمغادرة الدائرة الجمركية عقب التوقيع على إقرار العزل الطبي بالمنازل لمدة 14 يوما، لتنفيذ إرشادات وتعليمات وزارة الصحة والسكان.

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