سعر اليورو اليوم الثلاثاء فى البنوك المصرية 16-6-2020

سعر اليورو اليوم في البنوك المصرية

سعر اليورو اليوم

وسجل سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في بنك عودة للشراء 18.10 وللبيع 18.28، وفي البنك المصري لتنمية الصادرات سجل للشراء 18.10 وللبيع 18.28، وفي البنك العربي الأفريقي الدولي سجل للشراء 18.10 وللبيع 18.28، وفي مصرف أبوظبي الإسلامي سجل للشراء 18.10 وللبيع 18.28، وفي المصرف المتحد سجل للشراء 18.10 وللبيع 18.28، وفي البنك الأهلي الكويتي سجل للشراء 18.10 وللبيع 18.28، وفي بنك الاستثمار العربي فسجل للشراء 18.10 وللبيع 18.34.



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وأظهرت بيانات من مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي يوروستات أمس الإثنين، انخفاض الفائض التجاري لمنطقة اليورو انخفاضًا حادًا بسبب في أبريل بسبب الإجراءات التي اتخذتها الدول لمجابهة فيروس كورونا وأدت إلى تقليص أحجام التجارة.



وقال يوروستات إن فائض التجارة الخارجية غير المعدل لدول منطقة العملة الأوروبية الموحدة التسع عشرة تراجع إلى 2.9 مليار يورو في أبريل من 15.5 مليار قبل عام مع تهاوي الصادرات بنسبة 29.3 % والواردات 24.8 % على أساس سنوي.



وعلى أساس معدل في ضوء العوامل الموسمية، تراجع الفائض التجاري لمنطقة اليورو بدرجة أكبر إلى 1.2 مليار يورو وهو رقم ضئيل للغاية قياسا إلى فائض الشهر السابق البالغ 25.5 مليار يورو.



وتراجعت صادرات ألمانيا، أكبر مصدر في القارة، بما يقارب الربع مقارنة مع الشهر السابق، فيحين انخفضت صادرات فرنسا وإيطاليا أكثر من الثلث.

تباين سعر اليورو اليوم الثلاثاء في البنوك المصرية 16-6-2020، في عدد من البنوك العاملة في مصر، حيث سجل سعره في البنك المركزي المصري للشراء 18.14 وللبيع 18.29.ويقدم موقع «الدستور» سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في عدد من البنوك المصرية اليوم:ارتفع سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي للشراء 18.10 وللبيع 18.28، وفي بنك قناة السويس سجل للشراء 18.10 وللبيع 18.28، وفي بنك بلوك سجل للشراء 18.10 وللبيع 18.28، وفي بنك اتش اس بي سي فسجل للشراء 18.11 للبيع 18.29، اما في البنك المركزي المصري فسجل للشراء 18.14 وللبيع 18.29، وفي بنك الكويت الوطني فسجل للشراء 18.10 وللبيع 18.28.