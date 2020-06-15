وزراء الري يبحثون المسودة القانونية السودانية غدًا

يستكمل وزراء الرى فى مصر والسودان وإثيوبيا، اجتماعا لهم غدًا الثلاثاء، بحضور المراقبين الدوليين، لمناقشة المسودة القانونية والفنية السودانية، وتقييم مسار المفاوضات المتعلقة بسد النهضة الإثيوبى، والتى تمت خلال الأيام الماضية.وقال وزير الري السوداني الدكتور ياسر عباس، إن مفاوضات سد النهضة، اليوم الإثنين، بين مصر والسودان وإثيوبيا حققت تقدما كبيرا في جوانب فنية، مشيرا إلى أن الدول الثلاث توافقت على معظم المسائل الخاصة بملء السد، لافتا إلى هناك خلافات بين الأطراف بشأن جوانب قانونية حول سد النهضة.وأوضح أنه يتم اجتماع بشكل يومى، ويمكن إجراء أكثر من اجتماع خلال اليوم الواحد.وقال عباس إن مصر وإثيوبيا طلبت استكمال المفاوضات، لافتا إلى أن بلاده قدمت مقترحا من أجل إنهاء المفاوضات غدا إذا تم التوافق، خاصة أنه تم الاتفاق على رفع الأمر إلى رؤساء الوزراء الذين كلفوا وزراء الرى فى الدول الثلاث بالتفاوض.