الجيش اليمني: تحرير مواقع استراتيجية في جبهة نهم

حررت قوات الجيش اليمني، اليوم الإثنين، مواقع استراتيجية في جبهة نهم، عقب مواجهات خاضتها مع ميليشيا الحوثي التي لاذت بالفرار.وذكر الموقع الرسمي للجيش اليمني (سبتمبر نت)، أن قوات الجيش شنت هجوما كبيرا على مواقع تمركز الميليشيا المتمردة في مديرية نهم، حررت على إثره مواقع مهمة في المديرية.بالتزامن، استهدفت مقاتلات تحالف دعم الشرعية، مواقع وتعزيزات الميليشيا الحوثية في المنطقة ذاتها، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيا المتمردة، علاوة على تدمير عدد من العربات والآليات القتالية التابعة لها.