«تجارة الجملة»: نوفر مخزونا استراتيجيا من السلع يكفي لـ4 أشهر

قال المحاسب خالد فكري، رئيس القطاع التجاري بالشركة المصرية لتجارة الجملة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، إن الشركة توفر كافة السلع الأساسية والغذائية وغير الغذائية الخاصة بمنظومة التموين الجديدة لبقالي التموين ومشروع جمعيتي شهريا بقيمة مليار و٦٠٠ مليون جنيه شهريا.وأضاف "فكري"، في تصريح لـ"الدستور"، أن الشركة تقوم بتوفير أرصدة احتياطية من السلع الاستراتيجية لمدة تتراوح ما بين ٣ شهور إلى ٤ شهور لسلع السكر والأرز والزيت وباقي السلع الأخرى.وتابع، أنه يتم توزيع السلع على البقاليين ومشروع جمعيتي بنظام الاستعاضات بدءا من يوم ٢٧ من كل شهر.