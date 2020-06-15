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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

رفع 4 بؤر قمامة تاريخية وغلق وتشميع 5 محال بالغربية

الإثنين 15/يونيو/2020 - 10:34 م
رفع بؤر قمامة
رفع بؤر قمامة
الغربية شريف عبد الغنى حسام فوزى جبر
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تواصل محافظة الغربية جهودها في تنفيذ حملات النظافة المكبرة ورفع تراكمات القمامة وإزالة الأتربة علي مدار الـ24 ساعة بنطاق المحافظة؛ تنفيذًا لتوجيهات الدكتور طارق رحمي، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التى اتخذتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.

فى هذا السياق، أشار المحاسب أحمد المغاوري، القائم بأعمال رئيس مركز ومدينة قطور، إلى أنه تم رفع 4 بؤر قمامة تاريخية من على طريق الشين قطور وتسوية الطريق تمامًا، والقيام بحملة مكبرة شملت أعمال النظافة وتركيب كشافات إنارة جديدة على طريق قطور القديم.

وأوضح القائم بأعمال رئيس مركز ومدينة قطور أنه تم غلق وتشميع 5 محال تجارية لمخالفتها مواعيد الغلق، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وأضاف المغاوري أن أعمال تطوير منطقة السويقة مستمرة، مشيرًا إلى الانتهاء من رفع الجبلون القديم وسيتم البدء غدًا فى رفع الكتل الخرسانية، موضحًا أنه تم تطهير 7 مدارس بنطاق المركز والمخصصة مقارًا للجان امتحانات الثانوية العامة.

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