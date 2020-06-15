وزير الرياضة: هناك خطة بديلة في حال زيادة الإصابات بعد عودة النشاط

قال أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إن وزارة الشباب نهجها دراسة الأمور جيدًا، لكي تكون الرؤية متكاملة تمامًا، ونحن كوزارة نهتم بالرياضة المصرية بمختلف أنواعها، لهذا طبقنا قرارات الحكومة بالغلق.وأكد أشرف صبحي، في مداخلة هاتفية من خلال برنامج "حضرة المواطن" الذي يقدمه الإعلامي سيد علي، عبر شاشة قناة "الحدث اليوم" الفضائية، أن الوزارة تعاونت مع وزارة الصحة، وقمنا بعقد اجتماعات مع كل قادة الرياضة المصرية، مشيرًا إلى أن هناك مرونة بالخطة التي أعلنت اليوم إن حدث أي تطورات وإصابات مرة أخرى بسبب فتح النشاط الرياضي.واختتم صبحي، أن من 15 إلى 30 يونيو، يتم فتح وتجهيز وتهيئة وتعقيم بالإجراءات الاحترازية المنصوص عليها، موضحًا أن الأندية يوم السبت ستؤهل نفسها والاتحادات سوف تبدأ أول الشهر المقبل.