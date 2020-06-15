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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

السودان: تقدم كبير في الجوانب الفنية بمفاوضات سد النهضة

الإثنين 15/يونيو/2020 - 10:23 م
وزير الري السوداني
وزير الري السوداني ياسر عباس،
محمد عمر
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أكد وزير الري السوداني، ياسر عباس، أن مفاوضات سد النهضة بين مصر والسودان وأثيوبيا حققت تقدما كبيرا في جوانب فنية، مشيرا إلى أن الدول الثلاث توافقت على معظم المسائل الخاصة بملء السد.
وصرح بأن خلافات برزت بين الوفود الثلاثة فيما يتعلق بالجوانب القانونية خصوصا في إلزامية الاتفاقية وكيفية تعديلها، بالإضافة إلى آلية حل الخلافات حول تطبيق الاتفاقية وربط الاتفاقية بقضايا غير ذات صلة بها تتعلق بتقاسم المياه باعتبار أن قضية مفاوضات سد النهضة الحالية هي الملء الأول لسد النهضة وتشغيله.
وأشار الوزير إلى أنه يتم اجتماع بشكل يومي ويمكن إجراء أكثر من اجتماع خلال اليوم الواحد، لافتا إلى أن الوفد القانوني سوف يجتمع يوم الثلاثاء لبحث الأمور القانونية.
وأوضح عباس أن مصر وأثيوبيا طلبتا استكمال المفاوضات.
ولفت إلى أن بلاده قدمت مقترحا من أجل إنهاء المفاوضات يوم الثلاثاء إذا تم التوافق، خاصة وأنه قد تم الاتفاق على رفع الأمر إلى رؤساء الوزراء الذين كلفوا وزراء الري في الدول الثلاثة بالتفاوض. 
وأكد عباس أن السودان شريك كامل ومباشر وطرف أصيل وليس وسيطا في هذه المباحثات وأن السودان هو الدولة الأكثر تأثرا بسد النهضة الإثيوبي.
وشدد على أن بلاده تحترم حق الدول في التنمية وفق قواعد القانون الدولي فيما يتعلق بمشروعات المياه وأهمها الاستخدام المنصف والمعقول دون الحاق ضرر ذي شان بالآخرين.

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