حملة لإزالة الإشغالات وتطبيق الإجراءات الاحترازية بحي غرب الإسكندرية

شنت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الإسكندرية، برئاسة اللواء خالد جمعة السكرتير المساعد للمحافظة، والمهندسة سحر شعبان رئيس حي غرب، وبرفقتهم مدير تجميل المدينة والحدائق المركزية ومدير الرصد البيئي بالمحافظة ومسئولي نهضة مصر، حملة موسعة اليوم الاثنين، لإزالة الإشغالات، والتند والأكشاك المخالفة، والباعة الجائلين بنطاق حي غرب، بكل من شارع المكس وشارع البيهقي وشارع القفال.وأسفرت الحملة عن إزالة مطعم (كشك) بملحقاته بالجزيرة الوسطى بشارع المكس أمام الترسانة يقوم بتقديم الطعام، بالإضافة إلى قيامه بسرقة التيار الكهربائي، وقد أمرت المهندسة سحر شعبان رئيس الحي بإزالة كافة التعديات وسرقات التيار الكهربائي، وبالبدء الفوري في زراعة الجزيرة الوسطى بشارع المكس، وجاء ذلك أيضا ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لمواجهة أزمة كورونا.كما تم إزالة جميع التند المخالفة بكل من شارع البيهقي، وشارع القفال، وتم التحفظ على العديد من الإشغالات، هذا وقد تلاحظ وجود أحد باعة الفاكهة متواجد بجوار سور مدرسة السيدة عائشة منذ 25 عامًا تسبب في أضرار بالرصيف والأسفلت أمام المدرسة، وقد قام رئيس الحى بالتنبيه عليه بتحمل نفقات إصلاح ما أتلفه من الرصيف والأسفلت.