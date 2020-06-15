إخلاء سبيل منظم ماراثون كورنيش الإسكندرية بكفالة 2000 جنيه

قرر المستشار أشرف المغربي، المحامي العام لنيابات المنتزه، إخلاء سبيل المتهم بتنظيم ماراثون جرى بطريق كورنيش الإسكندرية، بالمخالفة للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة للحد من فيروس كورونا المستجد، بكفالة 2000 جنيه، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة.كما قررت النيابة، ضبط وإحضار الفيديوهات بعد تفريغ كاميرات المراقبة بطريق كورنيش الإسكندرية؛ لتحديد توقيت تنظيم الماراثون وعدد المشاركين به ودور المتهم.تلقى اللواء سامي غنيم، مدير أمن الإسكندرية، اخطار من الأجهزة الأمنية، يفيد برصدت تداول صور عبر مواقع التواصل الاجتماعي تظهر مشاركة العشرات من المواطنين بينهم أطفال، في ماراثون جري بطريق كورنيش الإسكندرية، يوم الجمعة الماضي، تحت شعار "غير مودك وجدد نشاطك".على الفور عمل التحريات اللازمة وتمكنت قوات الأمن من تحديد هوية منظم الماراثون، وتم القاء القبض عليه، وتبين أنه "حاصل على بكالوريوس، مقيم بدائرة قسم شرطة المنتزه".وكشفت التحريات أن المتهم سبق تنظيمه ماراثون بدائرة قسم شرطة أول الرمل حضره حوالي 40 شخصا نظير مبلغ مالي، بالمخالفة لقرار رئاسة مجلس الوزراء بمنع التجمعات.ونفى المتهم في أقواله في تحقيقات النيابة، ارتكابه الواقعة، مؤكدا أن الماراثون قديم، ويعود إلى بداية شهر رمضان، وأعاد أحد أقاربي نشر الصور الخاصة به ما أدى لتداوله على نطاق واسع واعتبارها جديدة في ظل كورونا، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات.