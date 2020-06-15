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الإثنين 15 يونيو 2020 الموافق 23 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

نسرين فؤاد تكتب: بعيد عنك حياتي أمان

الإثنين 15/يونيو/2020 - 10:19 م
نسرين فؤاد
نسرين فؤاد
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كنت أظن مثلى مثل الكثيرين أن التباعد ومساحة الأمان بيننا وبين من حولنا تقينا فقط من خطر الفيروسات ونقل العدوى.

كنت أظن أن الاقتراب من الآخرين، تكمن خطورته فى تطاير الرذاذ أو عطسة فجائية تغرقني في بحر الفزع، وأن يكون فاعلها مصاب يحمل العدوى.
كنت أظن أن أسوء الأيام هى تلك الأيام التى نعيشها ونحن نحتاط ونحذر من أقرب الناس إلينا.
خوفًا منهم وخوفًا عليهم، نبتعد ونُزيد المسافة بيننا وبينهم ونحن نمنى أنفسنا أنها فترة وتنقضي ونعود كما كنا، نقترب ونتعانق ونسد جوع أرواحنا لونس من نحب
كنت أمزح وأداعب صديقتي المقربة عند لقائنا بتحريف كلمات الأغنية الشهيرة ونحن نضحك.. "بعيد عنك حياتي عذاب... ماتقربليش خليك عندك".
كنت أرى الأمور بمنطق الاستثناء، وأهونه على عقلي بالدعابة والمرح.
كل ذلك تبدل في أسبوع واحد فقط، للمرة الأولى أروى بوضوح حجم التباين والاختلاف، للمرة الأولى تتجسد كل هذه الازدواجية أمام عينى واضحة وضوح الشمس.
فجأة انطلقت الألسنة من كل صوب واتجاه تتصارع وتتعارك وهى تلقى بالاتهامات على من حولها، سواء مع أو ضد الفنان الكبير الذى هاله ما رأى من فجاجة ووقاحة بعض متابعه.
المتضامن مع الفنان يجرد المجتمع من كل أخلاقياته دفعة واحدة وهو يتهمه بالرجعية والتخلف وسوء الضمير، أما المعارض له يجرم المجتمع ويتهمه بالفجور وانهيار الأخلاق.
وكلاهما يختتم حديثه بـ"إلا من رحم ربى"، وكأنه بهذه الخاتمة قد نجى نفسه من أحادية التفكير أو تطرف الرأي.
أزمة التصنيف ومعركة أين قدمي وأين قدمك وأنظر أين تقف وأين تكون.
لا مجال للوقوف الآمن، إما أن تكون بجانبي تدافع عن نفس أفكاري، أو أمامي تختصمني فكريًا ونتعارك من أجل الرأي والأفكار.
من فجعه انتحار الشابة الصغيرة وتألم لموتها ويأسها، لم يستغرق الأمر عدة ثوان ليتم اتهامه بكل سهولة بالدفاع عن المثلية الجنسية والإلحاد وأنه ينتظره بلا شك عقاب من السماء والعذاب الأليم.
ومن سخر من موتها واعتبره عقاب دنيوي بسيط مقارنةً بعاقبها يوم الحساب، تم اتهامه بالسادية والتجرد من الإنسانية وتطرف الفكر وغلظة القلب.
كل ذلك حدث في ساعات قليلة وكأن هذه الفتاة قد أنهت حياتها بحثًا عن الشهرة أو لتقول ها أنا ذا.
الحدة أصبحت هي الصوت الأعلى واللون المتميز لكل الأمور.
لم يعد من السهل أن تجد من يقبل بالرأي الآخر واحتمالية صوابه.
لم يعد من السهل أن تجد من يعلن بلا خجل أنه لا يملك رأيًا تجاه شيء ما لقلة معرفته أو لعجزه عن فهم كل الجوانب.
سباق محموم لإبداء الرأي أيًا كان، ثم الااحتماء خلف إتهام الآخر وسلاح التصنيف.
تتوالى المواقف وتتعاقب بتسارع لتكشف لنا أن حولنا من المقربون، من يحملون برؤوسهم وقلوبهم أبشع أشكال الاختلاف وأصعب الآراء ويتنفسون هواء التصنيف والحدة والتميز.
لأجدني أتوارى واحتمى خلف صخرة الخوف من العدوى وأنا أوكد لهم ولنفسي.. بعيد عنك حياتي أمان.

- إعلامية وباحثة في مجال الصحة النفسية.

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