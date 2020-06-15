نسرين فؤاد تكتب: بعيد عنك حياتي أمان

نسرين فؤاد تكتب: بعيد عنك حياتي أمان
الإثنين 15/يونيو/2020 - 10:19 م
كنت أظن مثلى مثل الكثيرين أن التباعد ومساحة الأمان بيننا وبين من حولنا تقينا فقط من خطر الفيروسات ونقل العدوى.
كنت أظن أن الاقتراب من الآخرين، تكمن خطورته فى تطاير الرذاذ أو عطسة فجائية تغرقني في بحر الفزع، وأن يكون فاعلها مصاب يحمل العدوى.
كنت أظن أن أسوء الأيام هى تلك الأيام التى نعيشها ونحن نحتاط ونحذر من أقرب الناس إلينا.
خوفًا منهم وخوفًا عليهم، نبتعد ونُزيد المسافة بيننا وبينهم ونحن نمنى أنفسنا أنها فترة وتنقضي ونعود كما كنا، نقترب ونتعانق ونسد جوع أرواحنا لونس من نحب
كنت أمزح وأداعب صديقتي المقربة عند لقائنا بتحريف كلمات الأغنية الشهيرة ونحن نضحك.. "بعيد عنك حياتي عذاب... ماتقربليش خليك عندك".
كنت أرى الأمور بمنطق الاستثناء، وأهونه على عقلي بالدعابة والمرح.
كل ذلك تبدل في أسبوع واحد فقط، للمرة الأولى أروى بوضوح حجم التباين والاختلاف، للمرة الأولى تتجسد كل هذه الازدواجية أمام عينى واضحة وضوح الشمس.
فجأة انطلقت الألسنة من كل صوب واتجاه تتصارع وتتعارك وهى تلقى بالاتهامات على من حولها، سواء مع أو ضد الفنان الكبير الذى هاله ما رأى من فجاجة ووقاحة بعض متابعه.
المتضامن مع الفنان يجرد المجتمع من كل أخلاقياته دفعة واحدة وهو يتهمه بالرجعية والتخلف وسوء الضمير، أما المعارض له يجرم المجتمع ويتهمه بالفجور وانهيار الأخلاق.
وكلاهما يختتم حديثه بـ"إلا من رحم ربى"، وكأنه بهذه الخاتمة قد نجى نفسه من أحادية التفكير أو تطرف الرأي.
أزمة التصنيف ومعركة أين قدمي وأين قدمك وأنظر أين تقف وأين تكون.
لا مجال للوقوف الآمن، إما أن تكون بجانبي تدافع عن نفس أفكاري، أو أمامي تختصمني فكريًا ونتعارك من أجل الرأي والأفكار.
من فجعه انتحار الشابة الصغيرة وتألم لموتها ويأسها، لم يستغرق الأمر عدة ثوان ليتم اتهامه بكل سهولة بالدفاع عن المثلية الجنسية والإلحاد وأنه ينتظره بلا شك عقاب من السماء والعذاب الأليم.
ومن سخر من موتها واعتبره عقاب دنيوي بسيط مقارنةً بعاقبها يوم الحساب، تم اتهامه بالسادية والتجرد من الإنسانية وتطرف الفكر وغلظة القلب.
كل ذلك حدث في ساعات قليلة وكأن هذه الفتاة قد أنهت حياتها بحثًا عن الشهرة أو لتقول ها أنا ذا.
الحدة أصبحت هي الصوت الأعلى واللون المتميز لكل الأمور.
لم يعد من السهل أن تجد من يقبل بالرأي الآخر واحتمالية صوابه.
لم يعد من السهل أن تجد من يعلن بلا خجل أنه لا يملك رأيًا تجاه شيء ما لقلة معرفته أو لعجزه عن فهم كل الجوانب.
سباق محموم لإبداء الرأي أيًا كان، ثم الااحتماء خلف إتهام الآخر وسلاح التصنيف.
تتوالى المواقف وتتعاقب بتسارع لتكشف لنا أن حولنا من المقربون، من يحملون برؤوسهم وقلوبهم أبشع أشكال الاختلاف وأصعب الآراء ويتنفسون هواء التصنيف والحدة والتميز.
لأجدني أتوارى واحتمى خلف صخرة الخوف من العدوى وأنا أوكد لهم ولنفسي.. بعيد عنك حياتي أمان.
- إعلامية وباحثة في مجال الصحة النفسية.
كنت أظن أن الاقتراب من الآخرين، تكمن خطورته فى تطاير الرذاذ أو عطسة فجائية تغرقني في بحر الفزع، وأن يكون فاعلها مصاب يحمل العدوى.
كنت أظن أن أسوء الأيام هى تلك الأيام التى نعيشها ونحن نحتاط ونحذر من أقرب الناس إلينا.
خوفًا منهم وخوفًا عليهم، نبتعد ونُزيد المسافة بيننا وبينهم ونحن نمنى أنفسنا أنها فترة وتنقضي ونعود كما كنا، نقترب ونتعانق ونسد جوع أرواحنا لونس من نحب
كنت أمزح وأداعب صديقتي المقربة عند لقائنا بتحريف كلمات الأغنية الشهيرة ونحن نضحك.. "بعيد عنك حياتي عذاب... ماتقربليش خليك عندك".
كنت أرى الأمور بمنطق الاستثناء، وأهونه على عقلي بالدعابة والمرح.
كل ذلك تبدل في أسبوع واحد فقط، للمرة الأولى أروى بوضوح حجم التباين والاختلاف، للمرة الأولى تتجسد كل هذه الازدواجية أمام عينى واضحة وضوح الشمس.
فجأة انطلقت الألسنة من كل صوب واتجاه تتصارع وتتعارك وهى تلقى بالاتهامات على من حولها، سواء مع أو ضد الفنان الكبير الذى هاله ما رأى من فجاجة ووقاحة بعض متابعه.
المتضامن مع الفنان يجرد المجتمع من كل أخلاقياته دفعة واحدة وهو يتهمه بالرجعية والتخلف وسوء الضمير، أما المعارض له يجرم المجتمع ويتهمه بالفجور وانهيار الأخلاق.
وكلاهما يختتم حديثه بـ"إلا من رحم ربى"، وكأنه بهذه الخاتمة قد نجى نفسه من أحادية التفكير أو تطرف الرأي.
أزمة التصنيف ومعركة أين قدمي وأين قدمك وأنظر أين تقف وأين تكون.
لا مجال للوقوف الآمن، إما أن تكون بجانبي تدافع عن نفس أفكاري، أو أمامي تختصمني فكريًا ونتعارك من أجل الرأي والأفكار.
من فجعه انتحار الشابة الصغيرة وتألم لموتها ويأسها، لم يستغرق الأمر عدة ثوان ليتم اتهامه بكل سهولة بالدفاع عن المثلية الجنسية والإلحاد وأنه ينتظره بلا شك عقاب من السماء والعذاب الأليم.
ومن سخر من موتها واعتبره عقاب دنيوي بسيط مقارنةً بعاقبها يوم الحساب، تم اتهامه بالسادية والتجرد من الإنسانية وتطرف الفكر وغلظة القلب.
كل ذلك حدث في ساعات قليلة وكأن هذه الفتاة قد أنهت حياتها بحثًا عن الشهرة أو لتقول ها أنا ذا.
الحدة أصبحت هي الصوت الأعلى واللون المتميز لكل الأمور.
لم يعد من السهل أن تجد من يقبل بالرأي الآخر واحتمالية صوابه.
لم يعد من السهل أن تجد من يعلن بلا خجل أنه لا يملك رأيًا تجاه شيء ما لقلة معرفته أو لعجزه عن فهم كل الجوانب.
سباق محموم لإبداء الرأي أيًا كان، ثم الااحتماء خلف إتهام الآخر وسلاح التصنيف.
تتوالى المواقف وتتعاقب بتسارع لتكشف لنا أن حولنا من المقربون، من يحملون برؤوسهم وقلوبهم أبشع أشكال الاختلاف وأصعب الآراء ويتنفسون هواء التصنيف والحدة والتميز.
لأجدني أتوارى واحتمى خلف صخرة الخوف من العدوى وأنا أوكد لهم ولنفسي.. بعيد عنك حياتي أمان.
- إعلامية وباحثة في مجال الصحة النفسية.