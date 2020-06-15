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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

رئيس وزراء باكستان يرأس اجتماعا لبحث جائحة كورونا

الإثنين 15/يونيو/2020 - 10:18 م
عمران خان
عمران خان
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ترأس رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، اجتماعا بمكتبه في إسلام آباد اليوم بحضور كبار المسئولين الحكوميين والعسكريين، لاستعراض الوضع الراهن لجائحة فيروس كورونا، والإجراءات المتخذة للحد من انتشار الوباء.

ووجه رئيس الوزراء عمران خان، بضمان توافر الأدوية لفيروس كورونا، وشدد على أن اتباع إجراءات التشغيل القياسية يمكن أن يساعد في منع انتشار المرض، مؤكدا أن الدور الداعم للشعب يعد هاما بهذا الصدد.

وذكرت وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية، أن الاجتماع استعرض التقدم في الإجراءات التي يتم اتخاذها للسيطرة على الارتفاع في أسعار السلع الأساسية خاصة المواد الغذائية في البلاد، واستمع رئيس الوزراء إلى الإيجاز المفصل بهذا الصدد.

وقال خان إن الانخفاض في أسعار المنتجات النفطية كان يهدف لتوفير الإغاثة للشعب، مشددا على ضمان نقل فوائد خفض أسعار البترول إلى الشعب، كما أمر باتخاذ الإجراءات ضد المكتنزين.

وفي شأن آخر، قال عمران خان إن مشروع الإسكان الذي قامت حكومته بإطلاقه مؤخرا، سيساعد في تعزيز الأنشطة التجارية والاقتصادية وخلق فرص العمل في البلاد.

جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماعا بمكتبه اليوم، لاستعراض التقدم في المشروع الضخم، وتم تقديم الإيجاز لرئيس الوزراء حول المشروع والإجراءات المتخذة لتسريع العمل به، وتم إبلاغ رئيس الوزراء بأنه يتم إعطاء الأولوية للفئات ذات الدخل المنخفض في المشروع.

وصرح عمران خان بأن المشروع سيحرك عجلة الاقتصاد في البلاد، وقال إن الحكومة تركز على تعزيز قطاع البناء نظرا إلى وضع جائحة فيروس كورونا المستجد وذلك لخلق فرص العمل خاصة للعمال بالأجرة اليومية.

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