غدًا.. انعقاد الجمعية العمومية لمحكمة النقض

تعقد محكمة النقض، برئاسة المستشار عبدالله عصر، رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس محكمة النقض، غدا الثلاثاء، جمعيتها العمومية.وتبدأ أعمال الجمعية العامة لمحكمة النقض، بكلمة رئيس محكمة النقض، ثم يليها إقرار توزيع العمل على دوائر المحكمة خلال أشهر الصيف لعام٢٠ ۲۰ وفقا للعام القضائي السابق واستجابة لجميع الرغبات في اختيار موعد الجلسات، وأيضا ترقية 59 من قضاة المحكمة لوظيفة نائب رئيس محكمة النقض، إضافة إلى جمع الاختيارات لـ۷۰ من نواب الرئيس بمحاكم الاستئناف والمحامين العامين الأول تعيين قضاة بمحكمة النقض وفقا لما سيسفر عنه رأي الجمعية.وأيضا تفويض رئيس محكمة النقض طبقا لنص المادة 20 من القانون رقم 46 لسنة ۱۹۷۲ بشأن السلطة القضائية المعدل، كما تشمل ما يستجد من أعمال.جدير بالذكر أن قرارات الجمعيات العمومية تصدر بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين، وإذا تساوت الآراء رجح الجانب الذى فيه الرئيس.