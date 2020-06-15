مي عزالدين تستأنف تصوير «خيط حرير» خلال أيام

تستعد الفنانة مي عز الدين، لاستئناف تصوير مسلسل "خيط حرير" بعد توقف طوال شهر رمضان، نظرًا لخروجه من سباق الدراما الرمضاني لضيق الوقت أمام صناعه، حيث تقرر تأجيله لرمضان 2021.والمسلسل من تأليف محمد سليمان عبدالمالك، وإخراج إبراهيم فخر، ويشارك بجانب مي عزالدين محمد عبدالمغني ونيكولا معوض ومي سليم وسون بدر وصفاء الطوخي وأحمد صيام وحنان سليمان وهنادي مهنا.وكان آخر أعمال الفنانة مي عزالدين مسلسل "البرنسيسة" في رمضان 2019، والذي حقق نجاحا كبيرا وشاركها بطولته بوسي ومحمد أنور وحجاج عبدالعظيم وأمير المصري وإيمان السيد وسليمان عيد، واعتادت مي عزالدين على المشاركة في كل موسم رمضاني بعمل درامي.