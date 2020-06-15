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الإثنين 15 يونيو 2020 الموافق 23 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تعافي وخروج 3 حالات كورونا من مستشفى العزل بقنا (صور)

الإثنين 15/يونيو/2020 - 10:09 م
المتعافين
المتعافين
قنا: إسلام البكري
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أعلنت مستشفى قنا العام، تعافى 3 حالات جديدة من مصابى فيروس كورونا، اليوم الاثنين، ليصبح إجمالى عدد المتعافين منذ صدور قرار تحويل المستشفى إلى حجر صحى 14 متعافيا، تم خروجهم بعد التأكد من سلبية عيناتهم.

وشهدت صالة استقبال المستشفى حالة من الفرح والسعادة بين المتعافين، خلال إنهاء إجراءات خروجهم من المستشفى، بعد قضائهم فترات متباينة للعلاج من فيروس كورونا.

وقدم المتعافون، الشكر لإدارة المستشفى والأطقم الطبية التى بذلت مجهودًا كبيرًا خلال فترة علاجهم، حتى تتحول نتائج عيناتهم إلى سلبية، ودورهم فى الدعم النفسى والمعنوى خلال فترة العلاج.

وقال الدكتور محمد الديب، مدير مستشفى قنا العام للحجر الصحى، إن إجمالى عدد الحالات التى خرجت من المستشفى منذ بدء استقبال الحالات فى الرابع من يونيو الحالى 14 متعافيا، بعد التأكد من سلبية المسحات التى تم إجراؤها لهم، وأن المستشفى بكل كوادرها الطبية لا تتوانى عن خدمة المرضى حتى يتماثلوا للشفاء.

يذكر أن مستشفى قنا العام، تم تحويلها إلى مستشفى للحجر الصحى بداية من 4 يونيو الجارى، لاستقبال الحالات الإيجابية من مصابى فيروس كورونا المستجد، بقوة 180 سريرا.
المتعافين
المتعافين
المتعافين
المتعافين
المتعافين
المتعافين

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