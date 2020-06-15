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الإثنين 15 يونيو 2020 الموافق 23 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

السيسي يتصدر «تويتر» بعد موقفه مع الشاب المصاب في الشارع

الإثنين 15/يونيو/2020 - 09:55 م
السيسي
السيسي
هاجر رضا
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اطمأن الرئيس عبدالفتاح السيسي على صحة أحد المواطنين بعد إصابته في حادث على الطريق، ليطلب رئيس الجمهورية سرعة إحضار طبيب لمعالجته، وذلك خلال زيارة تفقدية للمشروعات الجديدة اليوم.

وقال الرئيس للمواطن: "إنت كويس ورجليك الاتنين كويسين؟"، وطمأنه المواطن على صحته وسأله السيسي: "فين الخوذة يا بني؟.. وزميلك اللي كان سايق طمني عليه" وسأله عن احتياجاته قبل أن يغادر مع الوفد المرافق له.

"الدستور" ترصد أسباب تصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي موقع التواصل الاجتماعي للتدوين المصغّر "تويتر" في السطور التالية:-

قالت ميرفت عبر صفحتها الشخصية إنه: "علشان الدنيا تعرف احنا بنحب السيسى قد إيه..الرئيس بإنسانيته وروحه المصرية النقية تخلينا مش نحبه بس، إنما نعشقه وندعيله دايمًا من كل قلوبنا ربنا يعزه ويكرمه ويجعل الخير على يديه.. تحيا مصر، ويعيش السيسى فخر المصريين.. عَلم مصر".

ورد حساب باسم محمود بالاسعانة برد فعل الرئيس السيسي على المواطن وأسئلته التي اطمأن من خلالها على صحته، ليغرد قائلًا: "مش لابس الخوذة ليه يابني ؟خد بالك من نفسك كده"، ليختمها بجملة «الرئيس الانسان».

وقال محمد وحيد: "هوّ فيه كده؟.. مصر عمرها ما شافت رئيس كده كل يوم والتاني ينزل يطمن على البلد.. مين بيعمل كده.. ربنا يحرسك ويحفظك.. السيسى يتصدر تويتر بعد توقفه بسيارته للاطمئنان على شاب مصاب تعرض لحادث".

وغرّد حساب باسم طارق سعيد عبر صفحته الشخصية: "ربنا ينصرك يا زعيم مصر الرئيس عبدالفتاح السيسى"، ويرد محمد أحمد:" إيه ده إحنا ربنا بيحبنا كشعب عشان يرزقنا برئيس زي الرئيس عبد الفتاح السيسي بيخاف علينا وبيطمن علينا وبينزل في عز ما أغلب أكبر الرؤساء مستخبي ومش هامه شعبه، ربنا يحميك للبلد ويحافظ عليك وتحيا مصر".
السيسي يتصدر «تويتر» بعد موقفه مع الشاب المصاب في الشارع
السيسي يتصدر «تويتر» بعد موقفه مع الشاب المصاب في الشارع
السيسي
السيسي يتصدر «تويتر» بعد موقفه مع الشاب المصاب في الشارع
السيسي يتصدر «تويتر» بعد موقفه مع الشاب المصاب في الشارع
السيسي يتصدر «تويتر» بعد موقفه مع الشاب المصاب في الشارع
السيسي
السيسي يتصدر «تويتر» بعد موقفه مع الشاب المصاب في الشارع

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