مُسعف بالإسكندرية بعد تعافيه من كورونا: تلقينا رعاية مميزة بعزل العجمي

وأوضح أنه قد تم شفاؤه تمامًا وذلك بعد أن تم عمل مسحتين متتاليتين، وجاءت نتيجة العينات سلبية، وسوف يغادر في الحال مستشفى العزل.





تداولت إدارة مستشفى العجمي النموذجي المخصصة لعلاج مصابي فيروس كورونا المستجد، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، مقطع فيديو لأحد المرضى، والذي يعمل بهيئة الإسعاف بالإسكندرية، بعد تماثله للشفاء، ووصوله لمرحلة التعافى.وقال عيد عبده مسعف بهيئة إسعاف الإسكندرية، إنه أصيب خلال عمله، حيث إنه يعمل في نقل الحالات المصابة بفيروس كورونا، مشيرًا إلى أنه تم نقله إلى مستشفى عزل العجمي التي تتميز برعاية طبية متميزة، بجانب المعاملة الطيبة من جميع أفراد الطاقم الطبي والعاملين بالمستشفى، وتوفير كل سُبل الراحة للمرضى.وتوجه «عبده» خلال مقطع الفيديو بالشكر للطاقم الطبي بمستشفى العجمي، مرددًا: «ربنا يبارك لجميع العاملين والأطباء بالمستشفى وعلى رأسهم الدكتورة ميرفت مديرة المستشفى، على مدار 24 اعة كل ما احتاجه يكون متوفر، وجميع الإمكانيات متاحة».