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الثلاثاء 16 يونيو 2020 الموافق 24 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

السجائر الإلكترونية تزيد فرصة الإصابة بكورونا

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 06:47 ص
السجائر الإلكترونية
السجائر الإلكترونية
إيمان ماهر
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مع تفشي وباء فيروس كورونا المستجد أكدت منظمة الصحة العالمية، أن السجائر الإلكترونية ليست أقل ضررا من العادية، حيث تسبب التهابات الحلق والفم والسعال والغثيان والإدمان.

ودخل عدد من المراهقين في أمريكا إلى المستشفيات بعد معاناتهم من أعراض فيروس كورونا (كوفيد ـ 19)، وتم وضع بعضهم على أجهزة التنفس الصناعى لسوء حالاتهم، ولكن بعد الفحوصات تبين أن النتيجة كانت سلبية لفيروس كورونا.

وأكد أطباء الصدر أن السجائر الإلكترونية تسبب التهابًا رئويًا، حيث إنها تحتوي على زيوت ضمن مكوناتها، ويصاب المراهقون والشباب الذين يستخدمونها بالأمراض التنفسية، لذا هي لا تقل خطرا عن فيروس كورونا المستجد.

وكان قد أعلن قسم الصحة في فلوريدا عن 120 حالة من أمراض الرئة المرتبطة بتدخين السجائر الإلكترونية على مستوى الولاية، وذكرت المدعية العامة في فلوريدا، أن الضرر الذي يتسبب فيه تدخين السجائر الإلكترونية لرئات الشباب يكون أكثر تدميرًا عندما يقترن بفيروس كورونا.

وتشير الأبحاث القائمة إلى أن نُظم إيصال مواد ‏النيكوتين وغير النيكوتين إلكترونيًا، التي يشار إليها على نحو أكثر عموما ‏بعبارة السجائر الإلكترونية، تنطوي على أضرار وتزيد ‏من خطر الإصابة بالأمراض القلبية واضطرابات الرئة.

‏وبالنظر إلى أن فيروس‎ ‎مرض كوفيد - 19‏‎ ‎يؤثر على ‏السبيل التنفّسي، فإن حركة اليد إلى الفم المرتبطة ‏باستعمال السيجارة الإلكترونية قد تزيد من خطر ‏الإصابة بالعدوى‎.‎

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