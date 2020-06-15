وزيرا خارجية تونس وإيطاليا يبحثان الوضع في ليبيا

بحث وزير الخارجية التونسي نور الدين الريفي، في اتصال هاتفي اليوم الإثنين، مع وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي لويجي دي مايو، سبل تعزيز التعاون بين البلدين.ونقلت وكالة الأنباء التونسية عن بيان لوزارة الخارجية التونسية، أنه جرى خلال الاتصال، التطرق إلى عدد من الملفات الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، في مقدمتها تطورات الوضع في ليبيا.