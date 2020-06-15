أوكرانيا: 656 إصابة جديدة بكورونا

أوردت وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية، اليوم الإثنين، أنه جرى تسجيل 656 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع الإجمالي إلى 31 ألفا و810 حالات.وأضافت الوكالة، أنه وفقا لبيانات أنظمة رصد ومراقبة العدوى التابعة لمجلس الأمن والدفاع الوطني فقد بلغ عدد الوفيات جراء الفيروس التاجي المستجد 901 حالة وفاة، بعد تسجيل 12 حالة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.وأردفت الوكالة تقول: إن عدد من تماثلوا للشفاء من الفيروس بذلك 14253.