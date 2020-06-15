النمسا تعفي المواطنين من ارتداء الكمامات في هذه الأماكن

بدأت مرحلة جديدة من تخفيف القيود التي فرضتها الحكومة النمساوية لمواجهة جائحة كورونا، اليوم الإثنين.

وتشمل الإعفاء من ارتداء الكمامات في مراكز التسوق ومحال بيع المواد الغذائية مع إبقاء استخدام الكمامات على وسائل المواصلات العامة والعيادات والصيدليات.

وقال المستشار النمساوي سباستيان كورتس - في تصريح اليوم: إن تخفيف القيود يجىء استجابة لانخفاض عدد الإصابات الجديدة ورغبة في عودة الحياة الى طبيعتها ودعم الانشطة الاقتصادية.

وأشار إلى أن حزمة المساعدات التى تقدمها الحكومة لمكافحة كورونا تصل الى حوالي 14 مليار يورو، معتبرا أن الخروج من الأزمة ستكون له تكلفة مالية واقتصادية باهظة، لكن سوف يستفيد منها جميع المواطنين.

وتابع: أن التكلفة الأكبر للحزمة تتعلق بخفض الضرائب والتى ستتم تباعا بشرط موافقة الاتحاد الأوروبي.. لافتا إلى أنه جرى خفض ضريبة القيمة المضافة مؤقتًا إلى خمسة بالمائة بأثر رجعي منذ بداية العام الجاري كما تم طرح المرحلة الأولى من الإصلاح الضريبي.

