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الإثنين 15 يونيو 2020 الموافق 23 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وزير الرياضة يحسم مصير الدوري بعد قرار عودة النشاط
الإثنين 15/يونيو/2020 - 09:14 م
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حسم دكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، اليوم، مصير بطولة الدوري المصري لكرة القدم للموسم الرياضي 2019-2020.
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