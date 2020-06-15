تركيا تنتهك الإنسانية في ليبيا (تقرير)
الإثنين 15/يونيو/2020 - 09:09 م
عرضت فضائية "مداد نيوز" السعودية، تقريرا يسلط الضوء على الجرائم ضد الإنسانية التي تُرتكب في ليبيا تحت المظلة التركية على أيدي المرتزقة الذين أتى بهم أردوغان.
وأشار التقرير إلى أن الجيش الليبي دعا لمحاكمة أردوغان على ارتكاب جرائم حرب في ليبيا وحمله مسؤولية مذابح ترهونة.
وتابع التقرير أن الجيش الليبي اتهم أردوغان بالتخطيط لسرقة حقول النفط، وتوعد بإنهاء سيطرة الميليشيات على جزء من الأراضي الليبية.
وكان قد انتشر مقطع فيديو التقط حديثا، يظهر اعتقال العشرات من العمال المصريين وإهانتهم في ترهونة، على يد الميليشيات الموالية لحكومة طرابلس بعد دخولها إلى المدينة الليبية.
علّقت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، السفيرة نبيلة مكرم، على مقطع الفيديو الذي وثق تعذيب عاملين مصريين على يد ميليشيات في ليبيا، بالقول إن الواقعة "مش هتعدي على خير"، أي أنها لن تمضي دون محاسبة
وأشار التقرير إلى أن الجيش الليبي دعا لمحاكمة أردوغان على ارتكاب جرائم حرب في ليبيا وحمله مسؤولية مذابح ترهونة.
وتابع التقرير أن الجيش الليبي اتهم أردوغان بالتخطيط لسرقة حقول النفط، وتوعد بإنهاء سيطرة الميليشيات على جزء من الأراضي الليبية.
وكان قد انتشر مقطع فيديو التقط حديثا، يظهر اعتقال العشرات من العمال المصريين وإهانتهم في ترهونة، على يد الميليشيات الموالية لحكومة طرابلس بعد دخولها إلى المدينة الليبية.
علّقت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، السفيرة نبيلة مكرم، على مقطع الفيديو الذي وثق تعذيب عاملين مصريين على يد ميليشيات في ليبيا، بالقول إن الواقعة "مش هتعدي على خير"، أي أنها لن تمضي دون محاسبة