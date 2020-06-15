تركيا تنتهك الإنسانية في ليبيا (تقرير)

عرضت فضائية "مداد نيوز" السعودية، تقريرا يسلط الضوء على الجرائم ضد الإنسانية التي تُرتكب في ليبيا تحت المظلة التركية على أيدي المرتزقة الذين أتى بهم أردوغان.

وأشار التقرير إلى أن الجيش الليبي دعا لمحاكمة أردوغان على ارتكاب جرائم حرب في ليبيا وحمله مسؤولية مذابح ترهونة.



وتابع التقرير أن الجيش الليبي اتهم أردوغان بالتخطيط لسرقة حقول النفط، وتوعد بإنهاء سيطرة الميليشيات على جزء من الأراضي الليبية.



وكان قد انتشر مقطع فيديو التقط حديثا، يظهر اعتقال العشرات من العمال المصريين وإهانتهم في ترهونة، على يد الميليشيات الموالية لحكومة طرابلس بعد دخولها إلى المدينة الليبية.



علّقت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، السفيرة نبيلة مكرم، على مقطع الفيديو الذي وثق تعذيب عاملين مصريين على يد ميليشيات في ليبيا، بالقول إن الواقعة "مش هتعدي على خير"، أي أنها لن تمضي دون محاسبة