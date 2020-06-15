6 وفيات و71 إصابة جديدة بكورونا في بلجيكا

أعلن مركز إدارة الأزمات في بلجيكا، وفاة 6 أشخاص، إثر إصابتهم بفيروس "كورونا" المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ما يرفع عدد الوفيات إلى 9661 حالة.وذكر المركز - في تقريره اليومي وفقا لوكالة أنباء (آكي) الإيطالية - أنه تم تسجيل 71 إصابة جديدة، منها 17 حالة استدعت العلاج في المستشفيات، فيما تم شفاء 21 مصابا؛ ما يرفع عدد المتعافين إلى 16610 أشخاص.وحذر المركز البلجيكيين من مغبة التراخي في احترام الإجراءات الاحترازية، مشيرًا إلى أن الفيروس لا يزال ساريًا رغم تباطؤ انتشاره وتضاؤل خطورته.