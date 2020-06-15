سامح حسين: «البنت في الخطوبة بتعمل نفسها فاتن حمامة»

قال الفنان سامح حسين، إن بعض الفتيات في فترة الخطوبة "بتكون عاملة نفسها" فاتن حمامة، مشيرا إلى أن فترة الخطوبة مهمة جدًا ويجب أن يكون بها ثقة كبيرة متبادلة وليس اختبارت بين الطرفين وسط صراحة بدون تجمل، لأن في فترة الخطوبة الرجل "بيكون عامل فيها دونجوان عصره"، ولهذا يجب أن لا تزيد الخطوبة عن العام.تابع حسين خلال حواره ببرنامج "راجل و2 ستات" الذي تقدمه الإعلامية شريهان أبو الحسن وهيدي كرم على قناة ON، اليوم الاثنين، أنه اعتاد على أن يحكي كل شيء لزوجته و"يفضفض معها" حول كافة مشاكله التي يتعرض لها سواء في العمل أو غيره، مشيرًا إلى أن الصديق "الأنتيم" يظهر حين يكون الزوج والزوجة غير متفاهمين ولا يسمعون بعضهم البعض وهنا يكون دوره هو التدخل بعقلانية.شدد على ضرورة أن يكون لدى الزوجة ذكاء في كيفية استيعاب زوجها والاستماع له ولمشاكله حتى لا يكون لديه صديقة يحكي لها كل شيء عن حياته وحينها تصبح مشكلة.