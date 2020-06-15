ورثة أحمد زكي: لن نسمح بتصوير مسلسل عن حياته دون الرجوع إلينا

قالت إيمان عطية الشقيقة الصغرى للفنان أحمد زكي إنها لن تسمح بتصوير أي عمل فني يتناول حياة «النمر الأسود» دون الرجوع إليها أو للورثة الحقيقيين.ورثة أحمد زكيوأضافت «إيمان» في تصريحات لـ«الدستور»: «إن كان هناك نية لتقديم مسلسل تلفزيوني عن «الإمبراطور» فيجب أن يُطرق بابنا، وعند الموافقة هناك تفاصيل خاصة بحياة الراحل لا يعرفها أحد غيرنا، فكيف يتم تناول حياته دون الرجوع للمصدر الرئيسي».وتابعت: «لا أظن أن هناك عملا فنيا، لأن محمد رمضان لم يتصل بنا حتى الآن ولم يبلغ العائلة بأي شىء، وسمعت عن المسلسل مثل باقي الجمهور على منصات السوشيال ميديا».وكان الفنان محمد رمضان قد أعلن أمس أنه سيخوض سباق رمضان المقبل بمسلسل «الإمبراطور» عن قصة حياة الفنان الراحل زكي، ولكن الرؤية الكاملة للمسلسل لم تظهر حتى الآن، ولن يتم الكشف عن صناع العمل من تأليف وإخراج أو حتى عن ترشيحات الأبطال المشاركين.يذكر أن محمد رمضان قلد زكي من قبل في العديد من البرامج الإعلامية خلال استضافته، وكان ينجح في كل مرة في استحضار روح الفنان زكي ببراعة، كما قدم محمد رمضان شخصية الأسطورة زكى في مسلسل "السندريلا" عام 2006، وأبهر المشاهدين وقتها في قدرته على تقمص شخصية النمر الأسود.اقرأ أيضا: شقيقة أحمد زكي تكشف شروط الموافقة على «الإمبراطور» لمحمد رمضانوتردد مؤخرًا أن العمل سيقوم بتولي مهمة إخراجه المخرج محمد سامي، ولكنه خرج أمس في عدد من البرامج الإعلامية ونفى الأمر، مؤكدًا أنه سيشارك في موسم رمضان المقبل بمسلسل «نسل الأغراب» للنجمين أحمد السقا وأمير كرارة، كما انتشر أن السيناريست وحيد حامد هو من سيقوم بكتابة العمل ولكنه نفى مؤكدًا أنه يقوم بكتابة الجزء الثالث من مسلسل الجماعة.