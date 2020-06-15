«الصحة العالمية» تدعو العالم إلى عدم إهمال الإنفلونزا

قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تادروس ادهانوم، إن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا على المستوى العالمي بلغ حتى الآن 8ر7 مليون حالة، في حين بلغ عدد الوفيات أكثر من 430 ألف وفاة، مطالبا الدول التي رفعت القيود بالحذر نظرا لوجود إمكانية لعودة الفيروس، كما حدث في الصين، حيث جرى الإبلاغ عن مائة حالة جديدة فى حين لم يتم الإبلاغ عن وفيات.وحذر مدير عام المنظمة الدولية فى مؤتمر صحفي مساء اليوم الإثنين في جنيف، الدول من إهمال الاستعدادات الخاصة بالتعامل مع الإنفلونزا، خاصة أن نصف الكرة الأرضية الجنوبي يدخل الآن موسم الشتاء، وسيكون العبء كبيرا على البلدان في ظل وجود كورونا وما يمثله من عبء لشهور الآن على الأنظمة الصحية هناك.ودعا المدير التنفيذي لبرنامج الطوارئ بمنظمة الصحة الدكتور مايك رايان، الدول إلى إقامة التوازن بين متابعة الإنفلونزا وبين مواجهة فيروس كورونا، وذلك حتى يمكن معرفة سلالات فيروسات الأنفلونزا الجديدة.فيما حذر تادروس من الانخفاض الملحوظ في عدد فيروسات الإنفلونزا، التي ترسل إلى المختبرات المتعاونة مع المنظمة، مشيرا إلى أن هذا الانخفاض قد يؤدي إلى انعكاسات سلبية مثل القدرة على الكشف والإبلاغ عن فيروسات الإنفلونزا الجديدة، وبما يمكن أن يؤدى إلى فاشيات جديدة.وقال مدير عام منظمة الصحة، إن نظام الاستجابة العالمى للإنفلونزا جرى تعزيزه فى السنوات الثمان الأخيرة وبما جعل هناك خبرة سمحت بالكشف على فيروس كورونا عند ظهوره، وبما يؤكد أهمية الاستمرار فى متابعة فيروسات الإنفلونزا.