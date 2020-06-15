استمرار تطبيق الإجراءات الاحترازية لمجابهة كورونا بدمياط (صور)

قررت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، استمرار تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد "covid19".وقاد إسلام إبراهيم نائب محافظ دمياط، حملة مكبرة أمس الأحد، خلال فترة حظر التجوال استهدفت استكمال تنفيذ تطهير وتعقيم الشوارع والمناطق للحد من انتشار الفيروس.حيث تم تنفيذ تلك الأعمال بعزب النهضة وقرى العدلية والبستان وكفر البستان وأولاد حمام التابعين لمركز دمياط، ويأتى ذلك في إطار خطة المحافظة لمجابهة تداعيات أزمة كورونا والحفاظ على سلامة المواطنين.