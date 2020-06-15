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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

سفيرنا بكندا يستعرض جهود الدولة لحماية المرأة خلال جائحة كورونا

الإثنين 15/يونيو/2020 - 08:56 م
السفير أحمد أبو
السفير أحمد أبو زيد
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استعرض السفير أحمد أبوزيد، سفير مصر في كندا، اليوم الإثنين، الجهود الرائدة التي اضطلعت بها مصر مؤخرا على المستويين الوطني والدولي لتوفير الحماية للمرأة خلال جائحة كورونا.

جاء ذلك خلال مشاركته في اجتماع عبر خاصية "الفيديو كونفرانس"، مع وزير التنمية الدولية الكندية، كارينا جولد، وسفيرة كندا للمرأة والسلم والأمن، جاكلين أونيل، ومساعدة نائب وزير خارجية كندا للشئون الإفريقية، إيزابيل بيرار، وعدد من سفراء الدول الإفريقية المعتمدين في كندا، لاستعراض الجهود الدولية والإفريقية في مجال تمكين المرأة وتوفير الحماية لها خلال أزمة جائحة كورونا، فضلًا عن استعراض جهود الدول في تنفيذ خطط العمل الوطنية في مجال المرأة والسلم والأمن.

وقال السفير المصري، عقب الاجتماع، إنه حرص على استعراض الجهود الرائدة التي اضطلعت بها مصر مؤخرا بخصوص المرأة، موضحا أنه على المستوى الوطني، استعرض "ورقة السياسات" التي أصدرها المجلس القومي للمرأة مؤخرًا لتعزيز الاستجابة للاحتياجات الخاصة للمرأة والفتاة في ظل إجراءات مكافحة الجائحة، في المجالات الصحية والاقتصادية والاجتماعية والنفسية، بالإضافة إلى الدور الذي يضطلع به مركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام بالتعاون مع مختلف أجهزة الدولة المعنية، في إعداد خطة العمل الوطنية المصرية في مجال المرأة والسلم والأمن في إطار تنفيذ التزامات مصر الدولية في هذا الشأن.

وأضاف سفير مصر في كندا، أنه أحاط الجانب الكندي أيضا بمشروع القرار الذي طرحته مصر بالتعاون مع عدد من الدول أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة تحت عنوان "تعزيز الاستجابة السريعة على المستويين الوطني والدولي لتداعيات فيروس كورونا على المرأة والطفل"، مشيرا إلى الدور الريادي الذي تقوم به مصر لتوصيل صوت الفئات المستضعفة في إفريقيا والعالم النامي إلى الدول والمنظمات المانحة– ومن ضمنها كندا– لتمكينها من مواجهة الآثار الاجتماعية والاقتصادية والنفسية والصحية لهذا التحدي غير المسبوق الذي يهدد العالم بأكمله، والذي تتضاعف آثاره على تلك الفئات على وجه الخصوص.

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