استكمال الدراسة «أونلاين» بأكاديمية الفنون

قرر الدكتور أشرف زكي، رئيس أكاديمية الفنون، استكمال دورات امتحان "الإيتاس" المعادلة لاختبار "التويفل" والتي يعقدها مركز اللغات والترجمة من خلال الدراسة عن بعد (أونلاين).وحرص زكي على استكمال الدورات المعادلة لـ"التويفل" عن بعد حرصا على سلامة الطلاب بالتعاون مع الدكتور إيناس عبدالخالق رئيس مركز اللغات والترجمة.وتقدم مركز اللغات والترجمة بخالص التهنئة للطلاب الحاصلين على شهادة "الإيتاس"، كما تقدم بالشكر للدكتور أشرف زكي لحرصه على تذليل الصعاب لكل الطلاب.