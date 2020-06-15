فرنسا: التدخل التركي في ليبيا غير مقبول ولابد أن ينتهي

جددت الرئاسة الفرنسية، مساء اليوم، إعلانها بأن التدخل الأجنبي المستمر في ليبيا خاصة «التركي» غير مقبول ولابد أن ينتهي.وصعدت باريس أمس من موقفها تجاه التدخلات التركية في ليبيا، واصفة إياها بـ«غير المقبولة».وأكدت بحسب بيان صادر عن الإليزيه، أنّ الأتراك يتصرفون بطريقة غير مقبولة عبر استغلال حلف شمال الأطلسي، وفرنسا لا يمكنها السماح بذلك.وقالت فرنسا إنّها سياسة أكثر عدوانية وتصلبا من قبل تركيا مع نشر سبع سفن قبالة ليبيا وانتهاك الحظر المفروض على التسليح.وأوضحت أنّ الرئيس ايمانويل ماكرون تباحث بهذا الشأن خلال الأسبوع الحالي مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب، وستجري مباحثات خصوصا خلال الأسابيع المقبلة مع شركاء حلف شمال الأطلسي المنخرطين ميدانيًا.