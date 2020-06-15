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الإثنين 15 يونيو 2020 الموافق 23 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«صوت الشعب» يطالب بمحاكمة أردوغان على جرائمه في ليبيا

الإثنين 15/يونيو/2020 - 07:39 م
أحمد حسين البراوي
أحمد حسين البراوي
إسلام نصير
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طالب المستشار أحمد حسين البراوي، رئيس حزب صوت الشعب، بمحاكمة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمام المحكمة الجنائية الدولية، فيما اقترفه من جرائم إنسانية في حق الشعب الليبي الشقيق.

وقال "البراوي" في تصريحات صحفية اليوم الاثنين، إن أردوغان مجرم حرب، إذ أنه دعم مجموعات إرهابية في طرابلس بشكل معلن وسافر ضد جيش وطني، واستهدف المدنيين في ترهونة وصبراته وغريان، وخاصة العمالة المصرية.

وأوضح رئيس حزب صوت الشعب، أن المقاطع المنتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي حول استهداف مليشيات السراج وأردوغان في ضواحي العاصمة طرابلس للعمالة المصرية في ليبيا هي جريمة حرب مكتملة الأركان، لا تسقط بالتقادم ولن يفلت المجرم أردوغان وتابعيه من المحاكمة الدولية.

وطالب البراوي كل القوى الشرعية في ليبيا الممثلة في مجلس النواب والحكومة المنبثقة عنه والجيش الوطني وكل مؤسسات المجتمع المدني التكاتف؛ لصد العدوان التركي والإسراع في تقديم جرائم أردوغان إلى الجنائية الدولية.

ودعا كل القوى الدولية وخصوص الاتحاد الأوروبي وأمريكا وروسيا والصين بالضغط على تركيا لتنفيذ مبادرة القاهرة التي أعلن عنها الرئيس عبدالفتاح السيسي فهي مبادرة وإعلان يحقق السلم في ليبيا، ويحقن دماءهم ويمنع التدخل الخارجي ويجنب المنطقة ويلات الحروب.

وأعرب البراوي عن ثقته في قدرة الدولة المصرية على حماية أمنها القومي وعمقه الاستراتيجي في ليبيا مهما كانت قوة العدو فمصر قادرة بقيادتها الحكيمة وجيشها الباسل على دحر الأعداء.

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