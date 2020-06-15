«أفريكسم بنك»: أنفقنا 45 مليار دولار لتعزيز التجارة الإفريقية

أكد الدكتور بنديكت أوراما، رئيس البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد «أفريكسم بنك»، أنه ما بين عامي ٢٠١٥ و٢٠١٩، أنفق البنك أكثر من 30 مليار دولار لدعم التجارة الإفريقية مع توجيه أكثر من 15 مليار دولار لتمويل وتعزيز التجارة بين البلدان الإفريقية.وخلال الاجتماع السنوي السابع والعشرين للمساهمين بالبنك، الذى انعقد افتراضيا، واتخذ قراراته بالتمرير بسبب جائحة فيروس كورونا "كوفيد- 19"، شدد رئيس البنك على أن الهدف النهائي للبنك هو تحقيق طموح إفريقيا الاستراتيجي لإنشاء سوق متكاملة.وأضاف أوراما: «نريد إفريقيا حيث يتم وضع أسس اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية (AfCFTA) على وجه السرعة، بحيث تبدأ 84000 كيلومتر من الحدود التي قسمتنا على مر العصور في الانهيار».وأشار رئيس البنك الذي يتخذ من القاهرة مقرا رئيسيا له، إلى أن اتفاقية التجارة الحرة لإفريقيا ستقود التصنيع في القارة، وتدعم ظهور سلاسل القيمة الإقليمية، وتحول الأصول الإبداعية والثقافية لإفريقيا إلى محركات للنمو، وتنمي فرص العمل لشباب القارة، وتجعل الأفارقة موضع احترام أينما كانوا، وتعد القارة للتنافس بشكل أكثر فعالية في الأسواق العالمية.وخلال الاجتماع صوت المساهمون في بنك الاستيراد والتصدير الإفريقي بالموافقة لصالح إعادة تعيين بنديكت أوراما رئيسًا للمؤسسة المالية متعددة الأطراف لفترة ولاية ثانية مدتها 5 سنوات.وتابع أوراما، أن البنك يستهدف مضاعفة التمويل التجاري بين البلدان الإفريقية، بحيث يشكل بنهاية فترة ولايته الثانية ما لا يقل عن 40٪ من إجمالي أصول البنك، مع إجمالي مدفوعات على مدى 5 سنوات تتجاوز 30 مليار دولار.ويشغل بنديكت أوراما المنصب منذ عام 2015، وأعلن أوراما أن الهدف النهائي للبنك في فترة ولايته الثانية هو تحقيق طموح إفريقيا الاستراتيجي لإنشاء سوق متكاملة.بالإضافة إلى ذلك، تمت الموافقة على الحسابات المراجعة لعام 2019، بالإضافة إلى اقتراح جمع 500 مليون دولار إضافي في حقوق الملكية ضمن الخطة الاستراتيجية الحالية للبنك، والتي يطلق عليها اسم تحول إفريقيا "IMPACT 2021 "، كما تم إقرار زيادة رأس المال الإضافي، بعد اكتتاب بقيمة مليار دولار.