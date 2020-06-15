92 إصابة جديدة بكورونا في المغرب

أعلنت وزارة الصحة المغربية، اليوم الإثنين، عن تسجيل 92 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 8 آلاف و885 حالة.وأفادت وزارة الصحة المغربية، في بيان اليوم، بأنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة جديدة، ليستقر عدد الوفيات عند 218 حالة، لافتة إلى أنه تم تسجيل 63 حالة شفاء إضافية ليرتفع العدد الإجمالي لحالات التعافي إلى 7828.