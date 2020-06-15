رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 15 يونيو 2020 الموافق 23 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الكويت: الهجوم الإرهابي على السعودية يعكس تعنت الحوثي ضد السلام

الإثنين 15/يونيو/2020 - 07:30 م
الشرطة السعودية
الشرطة السعودية
أ ش أ
طباعة
أعرب مجلس الوزراء الكويتي، عن إدانته واستنكاره الشديدين لهجوم المليشيات الحوثية الإرهابية على مدينتي نجران وخميس مشيط بالمملكة العربية السعودية مؤخرا، مؤكدا، أن هذا الاعتداء الإرهابي الذي يستهدف أمن المملكة، يعكس تعنت المليشيات الحوثية على إجهاض كل فرص ومساعي السلام في المنطقة.

وأكد (الوزراء) الكويتي- في بيان صحفي، عقب اجتماعه الأسبوعي اليوم الإثنين، والذي تم عبر الاتصال المرئي برئاسة رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح - وقوف الكويت مع السعودية في كل ما تتخذه من إجراءات، للحفاظ على أمنها واستقرارها.

وفي سياق آخر، أدان (الوزراء) الكويتي، الهجوم الإرهابي الذي وقع في محافظة ديالي العراقية مؤخرا، والذي أسفر عن مقتل وإصابة العشرات من قوات الأمن والمدنيين الأبرياء، مؤكدا موقف الكويت الثابت والرافض لكافة أعمال العنف والإرهاب، والتي تستهدف المدنيين الأبرياء، وزعزعة الأمن والاستقرار.

موضوعات متعلقة

السيسى يوقف موكبه للاطمئنان على شاب «عمل حادثة».. ويحضر طبيبًا لعلاجه (فيديو)

«الصحة»: 560 سيارة إسعاف مجهزة لتأمين لجان الثانوية العامة

عبد العال ردًا على الانتهاكات ضد المصريين بليبيا: كل شىء بحساب

«مختلف كليًا».. التفاصيل الكاملة لحقيقة فيديو «السكر» المخلوط بدواء الضغط

الصور

image description

طائرات الصغار تزين سماء المحروسة

image description

كيف أثر كورونا على خدمات السيارت في مصر؟

image description

قطار منوف

image description

خطوبة الإعلامى عامر طاهر وسلمى مجدى

image description

«الدستور» تستعيد ذكريات «اغتيال فودة».. هنا «قصف الإرهاب القلم» (صور)

الأكثر قراءة

السيسى يوقف موكبه للاطمئنان على شاب «عمل حادثة».. ويحضر طبيبًا لعلاجه (فيديو)

92 إصابة جديدة بكورونا في المغرب

إيجابية المسحة الثانية لـ رجاء الجداوي بكورونا

عبد العال ردًا على الانتهاكات ضد المصريين بليبيا: كل شىء بحساب

إنفوجراف

image description

إجراءات الداخلية لتأمين الثانوية العامة (إنفوجراف)

image description

فتيات فى السجن لهدم وتهديد قيم المجتمع (إنفوجراف)

image description

مصادر طبيعية لفيتامينى «سى» و«أ» لتقوية جهاز المناعة (إنفوجراف)

image description

قصة شيري هانم المتهمة بنشر فيديوهات مخلة بالآداب (انفوجراف)

أيام زمان

صلاح أبو سيف يصف علاقته بأديب نوبل.." متواضع.. بس ملك دراما"

برغم النجاح الكبير.. هذه التجارب فشل فيها صلاح أبو سيف

هند رستم تسبق عادل إمام فى تقديم «مدرسة المشاغبين»

"تزوجها وراحا يبحثان عن غرفة يبيتان فيها".. ماجدة الخطيب تنتشل زبيدة ثروت من ورطة كبيرة

نجم الساعة

اشتهر بشيبوب.. رحلة سعيد أبو بكر من بائع للثلج للموت في الجو

الصحة

جائحة كورونا تُسرع من أبحاث اللقاحات والأدوية للربح المالي

البيكتريا المعوية تتلاعب بالسلوك الإنسانى

تحذير بريطاني من عادة صينية تسبب وفيات قاسية

فريق علماء دولى يكشف عن ارتباط بين كورونا ومرض السكرى

منوعات

الناجحين في الشهادة الإعدادية| تنسيق الثانوية العامة 2020 محافظة القاهرة للقبول بالثانوي العام

5 وصفات طبيعية تقوي المناعة

وزارة التربية والتعليم| رابط كارت تفاصيل الأداء للصف الأول والثاني الثانوي

بعد 100 عام من البحث.. علماء الفيزياء يحققون اكتشافا مهما

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
ذكرى تكريس كنيسة القديس مينا الأثرية بمريوط
القس. رفعت فكرى
حرية التفكير والتعبير
لواء.حمدى البطران
مقدمات حرب 1967 «5»
لواء. محسن الفحام
الحرس الثورى التركى
المزيد

الثقافة

الأربعاء.. رحلة السجينى الفنية على قناة وزارة الثقافة باليوتيوب

باليه أوزوريس على قناة «الثقافة» بـ«يوتيوب» غدًا

المواقع الثقافية والمتاحف بأبوظبى تستعد لاستقبال الزوار قريبًا

«الشمس والظلال».. كتاب يناقش الثقافة والأدب والنقد وشئون الذات