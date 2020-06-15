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الإثنين 15 يونيو 2020 الموافق 23 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الكويت تعلن عودة تدريبات الأنشطة الرياضية

الإثنين 15/يونيو/2020 - 07:29 م
الكويت
الكويت
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أعلن مجلس الوزراء الكويتي، عن الموافقة على عودة مزاولة التدريبات فقط، والخاصة بالأنشطة الرياضية، مع الالتزام بالاشتراطات الصحية والمواعيد المحددة لمزاولة الأنشطة، وفقًا للمراحل الخمس الخاصة بخطة العودة التدريجية للحياة الطبيعية.

وذكر مجلس الوزراء الكويتي، في بيان صحفي، عقب اجتماعه الأسبوعي اليوم، والذي تم عبر الاتصال المرئي برئاسة رئيس مجلس الوزراء الكويتي، الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، أنه كلف الهيئة العامة للقوى العاملة الكويتية، بالتنسيق مع كل من وزارة الداخلية، ووزارة الخارجية، ووزارة المالية؛ لتحديد قيمة التكلفة المطلوبة لكل عامل من العمالة الوافدة المنتهية عقودهم، ومخالفي قانون الإقامة، والذين تم إجلاؤهم من مراكز الإيواء، مع التزام أصحاب العمل بدفع قيمة تذاكر سفر تلك العمالة.

وأشار إلى أنه تم اعتماد دليلي الإرشادات الخاصة بإعادة فتح أنشطة كل من المرحلة الثانية والثالثة من خطة العودة تدريجيا للحياة الطبيعية، المقدمين والمعدين من قبل الأمانة العامة لمجلس الوزراء الكويتي.

وفي السياق ذاته، أوضح مجلس الوزراء الكويتي أن وزير الصحة، الشيخ الدكتور باسل حمود الصباح، استعرض خلال اجتماع اليوم، مستجدات الوضع الصحي في الكويت جراء انتشار فيروس كورونا المستجد، من واقع الإحصاءات المتعلقة بأعداد حالات الإصابات والشفاء والوفاة في مختلف محافظات الكويت؛ حيث تبين ارتفاع حالات الشفاء بنسبة تجاوزت 75%، مقابل تزايد حالات الإصابات في بعض المناطق غير المعزولة.

ودعا المجلس مجددا كافة المواطنين والمقيمين إلى ضرورة الالتزام بالاشتراطات الصحية، لتحقيق معايير ومؤشرات الانتقال إلى المرحلة الثانية من خطة العودة التدريجية للحياة الطبيعية، لحين احتواء الوباء والقضاء عليه.

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